Массовая переброска войск в Крым: РФ внезапно перекрыла Керченский пролив

В воскресенье, 19 июля, российские войска с помощью катеров перекрыли движение судов в Керченском проливе.
Об этом рассказал руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко в Facebook.
Кроме того, он также подчеркнул, что через Крымский мост на территорию аннексированного полуострова идет переброска войск РФ.
При этом он опубликовал схему перекрытия пролива российскими оккупантами.
Отметим, что в пресс-службе Южного военного округа РФ рассказали о внезапной проверке боеготовности войск.
В сообщении ЮВО РФ подчеркивается, что получив учебно-боевую задачу, группы российских военных оперативно переместились к назначенным объектам, организовали патрулирование, наладили взаимодействие с местными органами полиции.
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"К выполнению учебно-боевых задач были привлечены подразделения борьбы с диверсионными группами из состава соединений специального назначения, инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты, ВВС и ПВО ЮВО", - добавили в ЮВО РФ.
Напомним, ранее министр обороны Андрей Таран оценил информацию о подготовке к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с аннексированным Крымом.
Как подчеркнул он во время Часа вопросов к правительству в парламенте, в настоящее время такие признаки не обнаружены.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".