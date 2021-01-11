Новые "коммунальные бунты": где в Украине люди вышли на протест

Акциня протеста на Буковине / cv.npu.gov.ua

В понедельник, 11 января, в Украине продолжились акции протеста из-за повышения коммунальных тарифов.

На Буковине в понедельник правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка во время трех акций протеста против повышения тарифов на поставку и потребление газа, сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, сообщает пресс-служба ГУ НП в Черновицкой области.

"Сегодня, 11 января, возле Черновицкого городского совета и вблизи стационарного поста в селе Атаки Хотинского района, а также на центральной улице села Мамаевцы Кицманского района собралось около 170 буковинцев. Люди требуют отмены повышенных тарифов на поставку и потребление газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на местах событий полицейские следят за недопущением нарушений общественного порядка и соблюдением карантинных ограничений.

Сейчас правоохранители не зафиксировали нарушений общественного правопорядка. Движение транспорта возобновлено, пробок нет.

Накануне в Сумах люди вышли на протест против повышения тарифов на газ и электроэнергию в условиях коронакризиса.

В понедельник, 11 января, было запланировано перекрытие улицы Харьковской в областном центре.

Городской голова Александр Лысенко распорядился создать рабочую группу по изучению вопроса повышения тарифов на газ и электроэнергию и инициировал соответствующее обращение городского совета к КМУ и ВРУ.

"Из-за повышения тарифов на газ и электроэнергию люди выходят перекрывать движение транспорта и на главные площади городов, – и такая ситуация по всей стране. Не реагировать и замалчивать это нельзя", – подчеркнул городской голова.

Участники протестов подчеркнули, что если городская власть их не услышит и не начнет реагировать соответствующим образом, они ежедневно будут перекрывать дороги.