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Оккупанты планируют отступление и войдут в глухую оборону на юге и Донбассе: Свитан озвучил сроки

5 апреля 2023, 09:29
Россияне уже видят общие контуры наших наступательных действий, считает военный эксперт.
Свитан, ВСУ
Оккупанты планируют отступление и войдут в глухую оборону на Юге и Донбассе / Коллаж скриншот YouTube, 28 ОМБр

Прорыва обороны ВСУ и наступления со стороны врага на южном фронте не произойдет, а на Донецком и Луганском фронтах у врага осталось боевого запала еще на несколько недель.

Военный летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе, военный эксперт Роман Свитан в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что российские оккупанты на юге идут в глухую оборону и пытаются рассредоточиться.

"Оборона в шахматном порядке строится для прикрытия отхода, оккупанты планируют отступление. С севера на юг враг проводит некоторые оборонительные мероприятия. Россияне уже видят общие контуры наших наступательных действий и вероятную линию фронта. Поэтому на южном фронте однозначно никаких наступательных действий со стороны врага не произойдет", - подчеркнул Свитан.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Также эксперт подчеркнул, что у оккупантов еще осталось определенное количество сил и техники на Восточном фронте.

"Под конец месяца россияне все используют, а дальше войдут в глухую оборону. Противник будет удерживать наши контрнаступательные действия по направлениям, которые будут определены нашим Генштабом", - подытожил Свитан.

Ситуация на Донбассе

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины в ходе успешных наступательных действий на Донбассе сумели продвинуться вперед.

Украинские защитники провели наступательную операцию и продвинулись в районе села Диброва Донецкой области.

Ранее в России распространили фейковую информацию о значительных успехах оккупационной армии на Бахмутском направлении и продвижении в сторону Часового Яра для перерезания одной из основных наземных коммуникаций Сил обороны Украины. На самом деле прорыв оказался ничтожным.

По словам аналитиков, фейк о достижениях возле Бахмута является частью российской информационной операции.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Роман Свитан
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