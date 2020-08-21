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Порошенко и Турчинов причастны к организации убийств майдановцев - Жвания

21 августа 2020, 16:40

Силовые акции координировал Виталий Ярема, утверждает Давид Жвания.

Порошенко, Жвания
Петр Порошенко и Давид Жвания / УНИАН

Экс-президент Петр Порошенко и бывший секретарь СНБО Александр Турчинов в 2013-2014 годах организовывали серию похищений и избиений активистов Майдана.

Об этом в своем блоге на YouTube рассказал бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания.

По его словам, провокации были нужны для того, чтобы подогреть ненависть людей к беглому экс-президенту Виктору Януковичу.

Жвания пояснил, что со стороны Порошенко эти акции координировал Виталий Ярема.

"Они 25 декабря 2013 года организовали избиение Татьяны Черновол. Это было сделано просто ради того, чтобы не дать затихнуть Майдану, чтобы люди не начали расходиться", - утверждает Жвания.

По его данным, с этой же целью 21 января 2014 года были похищены Игорь Луценко и Юрий Вербицкий.

Читайте также"Подписал договор с дьяволом": Жвания рассказал, как Порошенко потворствовал "соросятам""В январе ситуация уже очень накалилась и их было решено убить. Для Игоря Луценко все закончилось благополучно только по той причине, что его отчим, бывший глава НБУ Стельмах, догадываясь, кто стоит за похищением, обзванивал всех лидеров оппозиции и просил за пасынка. Порошенко тогда лично дал команду отпустить его – у него были какие-то свои обязательства перед Стельмахом. За Вербицкого никто не звонил – его принесли в жертву амбициям Порошенко", - рассказал бывший депутат.

По его словам, тогда же, чтобы усилить эффект, было организовано похищение Дмитрия Булатова.

"Однако в этом случае никакого похищения не было. Булатов работал на Порошенко. Булатов – нанятый Порошенко негодяй, который забирал себе деньги, которые простые украинцы сдавали на Автомайдан. Но кроме того, Булатов согласился за деньги участвовать в инсценировке своего похищения. Это была просто пиар-акция", - добавил Жвания.

Он уточнил, что генпрокурор Ирина Венедиктова должна принять во внимание его показания, которая на сегодня игонирирует его заявления.

Напомним, ранее нардеп Андрей Деркач опубликовал новые аудиопленки с голосами якобы пятого президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц. В частности, достоянием общественности стал разговор людей, чьи голоса похожи на голоса на тот момент президента Украины Петра Порошенко и главы РФ Владимира Путина.

Петр Порошенко Александр Турчинов Давид Жвания Майдан новости Украины
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