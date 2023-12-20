Приходится "обивать пороги": почему украинским военным не дают статус УБД

Военнослужащим Украины всё тяжелее получить обещанные выплаты и статус УБД.

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Почему украинским военным не дают статус УБД / Коллаж: Главред, фото: Генштаб, Дмитро Юрченко

В Украине тщательно ищут способ усиления мобилизационных процессов, однако вместе с тем растет и количество дел, в которых уже бывалые военные не могут добиться положенных им выплат и социальных статусов. В редакции NV объяснили с чем связана сложность предоставления обещанных привилегий и выплат.

Выплаты раненным

Одним из самых типичных комментариев на странице правовой помощи военным и их семьям в ФБ является следующий: "Получил ранение во время боевого задания, а справку формы 5 про обстоятельства не получил, потому что события не занесли в боевой журнал, что делать?".

Справка формы 5 - это именно тот документ, который необходим в первую очередь для получения выплат от государства, которые предусмотрены для тех, кто получил ранения в ходе боевых действий. Сумма такой выплаты может достигать миллиона гривен, в зависимости от ранения.

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Всё дело в том, что выплаты больших средств - это всегда большие проблемы. Согласно данным одного правозащитного центра, который провел исследование в 2023 году, 45% раненных военных сталкиваются с отсутствием выплат, с их задержкой при этом сталкиваются 32% военнослужащих.

Иногда военным удается добиться выплат только через суд и количество таких дел, по словам адвоката Романа Лихачева, стремительно растет. Всё дело в административном аппарате командования частей, который, мягко говоря, не работает как надо. Чаще всего проблемы возникают из-за банального отсутствия своевременного предоставления необходимых справок, добиваться которых приходится через суд. Эта проблема для Украины является кричащей, ведь всего одна справка может отобрать у раненного военного возможность получить протез за государственных счет. Более того, часто командование не принимает рапорты и документы от военных, требующих предоставление справки.

Наболевший вопрос статуса УБД

Одна из самых неуважительных и наболевших проблем среди бойцов ВСУ - это предоставление статуса УБД. Сумма средств за год, которую военный может потерять из-за того, что ему не предоставили этот статус иногда достигает ста тысяч гривен, поскольку статус предполагает определенные льготы.

Получить этот статус бойцам и защитникам Украины порой крайне тяжело и всё снова упирается в вопрос бюрократии и ненадлежащей работы командиров. Они могут просто не внести данные в журнал боевых действий, а без этих данных и определенных "заметок" УБД просто недоступен.

Бардак в административном аппарате частей приводит к тому, что военные не получают статус УБД после десятков месяцев на фронте и боевых выходов. При этом, никаких санкций за невыдачу этого большого объема документов на данный момент в Украине не предусмотрено и добиться статуса можно только посредством иска в суд.

Что будет дальше

Роман Лихачев утверждает, что воинские части нуждаются в определенных службах сопровождения военных уже сейчас. Раненные военных с ампутациями и не только, по словам адвоката, должны думать о лечении, а не о бюрокартии. Однако при этом, в Министерстве обороны Украины данную ситуацию в Украине не прокомментировали даже после запроса редакции NV.

При этом, в комитете ВР по вопросам соцполитики и защиты ветеранов сообщили, что после принятия правительством всех необходимых нормативно-правовых актов (с дедлайном до 2 февраля 2024 года), процедура получения статуса УБД станет значительно проще.

Юристы в свою очередь советуют обращаться в суды уже сейчас и акцентируют внимание на том, что большинство дел закрывается преимущественно справедливо в отношении защитников Украины.

"Обращение в суд — самый эффективный инструмент при нарушении прав военнослужащих", — убежден юрист Денис Боднар.

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