Прикрутила саморезом к авто: в Ужгороде женщина отомстила любовнице мужа, "подарив" фаллоимитатор

Женщина отомстила любовнице муже, "подарив" фаллоимитатор/ pershij.com.ua.

В Ужгороде около девятиэтажки по ул. Комендаря, 78, на капот припаркованного синего автомобиля "Шкода" кто-то саморезом прикрутил фаллоимитатор.

Как оказалось, такой "подарок" любовнице своего мужа оставила местная жительница, пишет pershij.com.ua.

Судя по всему, таким образом женщина хотела отомстить своей сопернице.

"С наступающими! Будешь иметь свой, а не лезть к чужим!", - говорится в оставленной записке.

Ранее мы рассказывали, что в городе Мелитополе, что на Запорожье, обманутая жена необычно отомстила неверному мужу, который ушел жить к любовнице.

Обиженная изменой мужа женщина расклеила по городу фотографию "возлюбленного" и его новой пассии. А над фото поместила многозначительную надпись: "Будьте осторожны. Эта с**а уводит чужих мужей".

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