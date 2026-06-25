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Реформа армии вызвала неоднозначную реакцию среди военных: FT назвала главные претензии

Виталий Кирсанов
25 июня 2026, 11:23
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Украина пытается решить одну из самых затяжных проблем в ВСУ – нехватку личного состава и истощение действующих военных.
Реформа армии вызвала неоднозначную реакцию среди военных
Реформа армии вызвала неоднозначную реакцию среди военных / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Первый этап реформы направлен на поддержку действующих подразделений
  • Особое внимание уделяется внедрению новых контрактов сроком от 10 до 24 месяцев

Украина продолжает реформировать систему комплектования армии, стремясь решить одну из самых сложных проблем военного времени - нехватку личного состава и усталость военнослужащих, которые находятся на фронте уже несколько лет. Однако предложенные изменения вызвали неоднозначную реакцию в армейской среде. Об этом сообщает Financial Times.

Первый этап реформы направлен на поддержку действующих подразделений. Среди ключевых инициатив - упрощение перевода между частями, расширение возможностей для привлечения иностранных добровольцев, а также создание механизмов для возвращения военнослужащих, самовольно оставивших службу.

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Особое внимание уделяется внедрению новых контрактов сроком от 10 до 24 месяцев. Они предусматривают повышенное денежное обеспечение и гарантированный отпуск после завершения срока службы, что, по замыслу властей, должно повысить привлекательность военной службы.

Однако многие военнослужащие восприняли нововведения критически. В первую очередь это касается тех, кто защищает страну с первых месяцев полномасштабной войны или даже раньше. По мнению части военных, реформа недостаточно учитывает интересы тех, кто уже длительное время находится на фронте.

Среди критиков оказался украинский писатель и военнослужащий Артем Чапай, вступивший в ряды Сил обороны в 2022 году. Он резко раскритиковал предложенные изменения. Он назвал реформу "мерзостью", которая ставит солдат перед "новой дилеммой".

"Либо ты довольствуешься крошками со стола хозяина, либо отказываешься и, будучи крепостным, сам в этом виноват", – сказал он.

Опрошенные изданием бойцы отмечают, что многие ожидали появления четких механизмов демобилизации, тогда как предложенные отсрочки и временные отпуска не решают проблему полноценного возвращения к гражданской жизни. По их словам, сохраняется неопределенность относительно будущего после завершения службы и дальнейших обязательств перед государством.

Дополнительные сомнения вызывает и обещание частичной демобилизации для военнослужащих, которые служат еще с довоенного периода. Военные указывают на продолжающийся дефицит личного состава в боевых подразделениях и задаются вопросом, насколько реалистичным будет выполнение таких обещаний.

Эксперты также считают, что даже успешная реализация новых контрактов не позволит полностью отказаться от мобилизационных мероприятий. Исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий отмечает, что финансовые стимулы сегодня не являются главным фактором, влияющим на решение граждан идти в армию.

По его словам, потенциальных военнослужащих чаще беспокоят риски, связанные с недостаточной подготовкой, вероятностью попасть под командование некомпетентных офицеров и общей опасностью службы в условиях войны.

Отдельно журналисты обращают внимание на то, что первый этап реформы практически не затрагивает деятельность территориальных центров комплектования. Именно работа ТЦК остается одной из наиболее чувствительных тем в обществе и регулярно вызывает дискуссии относительно методов мобилизации и отношения граждан к военной службе.

"Столкнувшись с задачей найти достаточное количество мужчин для пополнения рядов Вооруженных сил, эти учреждения часто ассоциируются с явлением, которое украинское общество назвало "бусификацией" – насильственным похищением мужчин прямо с улиц", - говорится в сообщении.

Таким образом, несмотря на попытки государства модернизировать систему комплектования армии и повысить мотивацию военнослужащих, многие ключевые вопросы - в частности, демобилизация, кадровый дефицит и общественное доверие к мобилизационным механизмам - пока остаются открытыми.

Возможно ли снижение мобилизационного возраста в Украине — комментарий эксперта

Военный журналист и бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что снижение мобилизационного возраста в Украине может дать положительный эффект, однако требует осторожного и взвешенного подхода.

В эфире Киев24 он подчеркнул, что международный опыт свидетельствует об эффективности привлечения молодых военнослужащих к службе.

В частности, Селезнев привел примеры США и Израиля, где к выполнению боевых задач активно привлекают людей в возрасте от 19 лет.

"Ключевым фактором остается не возраст как таковой, а качество подготовки и управления подразделениями. Без надлежащей подготовки и продуманного командования такие решения могут привести к неоправданным потерям", — отметил он.

Мобилизация в Украине — последние новости по теме

Напомним, ранее советник министра обороны Сергей Стерненко сделал важное заявление относительно масштабной реформы ВСУ. Он подчеркнул, что серьезные изменения в системе мобилизации существенно изменят подход к службе в армии и создадут новые условия для военнослужащих. В настоящее время процесс реформирования находится на начальном этапе.

Отметим, что министр экономики Алексей Соболев заявил о пересмотре правил бронирования военнообязанных, работающих по совместительству. По его словам, новые требования к бронированию помогут снизить коррупционные риски и повлияют на эффективность мобилизационных процедур в Украине.

Как ранее сообщал Главред, заместитель министра обороны Мстислав Баник высказал свою позицию относительно предстоящих изменений в мобилизации. Баник обратил внимание на важность обновленного подхода к мобилизации.

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Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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