РФ готовится подорвать дамбу в Запорожской области, зная, что рядом много домов

Российские оккупанты хотят подорвать дамбу, чтобы потом во всем обвинить Украину.

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Россияне могут подорвать дамбу в Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

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РФ готовится к подрыву дамбы в Васильевке Запорожской области

Оккупанты хотят во всем обвинить Украину

Российские оккупанты готовятся подорвать дамбу в Запорожской области. При этом во всем они уже начали обвинять Украину. Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимира Рогова.

Подрыв дамбы может произойти в городе Васильевка на реке Карачекрак. При этом россияне цинично заявляют о том, что возле этой дамбы находится много жилых домов.

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"И делается это с одной целью - чтобы обезопасить на будущее, как они считают, наступление на город Запорожье. Именно на этом участке линия фронта находится особенно близко", - цинично говорит Рогов.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в ВСУ сообщили о том, что РФ готовится к прорыву на Запорожском направлении. Ситуация на южном направлении не менее напряженная, чем на других участках фронта. Он уточнил, что сейчас россияне проводят разведку боем, применяя штурмовые группы по 5-10 человек.

Эксперт Дмитрий Снегирев рассказал об успехах ВСУ на Лиманском направлении. По его словам, в районе населенного пункта Белогоровка и к востоку от него украинские военные вернули ранее утраченные позиции. Кроме этого успехи ВСУ зафиксированы в районе Серебрянского лесничества.

РФ готовит наступление на Запорожском направлении. Алексей Гетьман сообщил, что российские оккупанты в районе Гуляйполя в сторону Орехово они сосредоточили значительное количество живой силы и техники. Поэтому можно ожидать, что будут попытки каких-то наступательных действий на этом направлении.

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