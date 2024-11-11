РФ готовит штурмы в Запорожской области: какие изменения могут произойти в ближайшие дни

Основные тезисы Волошина:
- РФ готовит наземные штурмы в Запорожской области
- Россиян значительно больше украинских военных
Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что российские войска вскоре могут начать наземные штурмы на юге Запорожской области. Это может произойти в течение нескольких дней.
По словам Волошина, атаки могут создать новую точку давления для украинских военных, которые и так отстают на востоке. Хотя пока непонятно, будет ли это одно масштабное наступление россиян или отдельные штурмы, говорится в материале Sky News.
"Штурмы могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдет в любой день", - сказал представитель.
Он добавил, что российские войска в этом районе численно значительно превосходят украинских защитников.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что в ВСУ сообщили о том, что РФ готовится к прорыву на Запорожском направлении. Ситуация на южном направлении не менее напряженная, чем на других участках фронта. Он уточнил, что сейчас россияне проводят разведку боем, применяя штурмовые группы по 5-10 человек.
Эксперт Дмитрий Снегирев рассказал об успехах ВСУ на Лиманском направлении. По его словам, в районе населенного пункта Белогоровка и к востоку от него украинские военные вернули ранее утраченные позиции. Кроме этого успехи ВСУ зафиксированы в районе Серебрянского лесничества.
РФ готовит наступление на Запорожском направлении. Алексей Гетьман сообщил, что российские оккупанты в районе Гуляйполя в сторону Орехово они сосредоточили значительное количество живой силы и техники. Поэтому можно ожидать, что будут попытки каких-то наступательных действий на этом направлении.
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