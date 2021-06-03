Римма Зюбина жестко "наехала" на Укрзализныцю из-за "аромата" в вагоне

Римма Зюбина нажаловалась на Укрзализныцю / Скриншот

Украинская актриса театра и кино Римма Зюбина в среду, 2 июня, "наехала" на акционерное общество Укрзализныця из-за того, что ей нужно было добираться в Ужгород в свежеокрашенном вагоне.

Артистка на своей странице в Facebook поделилась, что хотела добраться на Закарпатье поездом Киев – Солотвино, и во время посадки поняла, что на весь вагон воняет краской.

Зюбина отметила, что поездка занимает много часов и при этом придется дышать этим "ароматом". Артистка подчеркнула, что она астматик и аллергик, и в вагоне ехали люди, в которых были свои букеты болезней.

"Я сажусь в поезд... и еду в Ужгород. С огромным удивлением я поняла, что вагон свежеокрашенный. И когда ты заходишь внутрь – все пахнет красками. У меня такой вопрос к представителям Укрзализныци: "Существуют какие-то технические нормы, когда красится вагон, и когда людям можно ехать безопасно в этом вагоне?"...", – сказала Зюбина.

Актриса поставила УЗ еще один вопрос – более жесткий: "Мы для вас люди, или кто?".

Позже она добавила, что пассажиры вагона написали жалобу.

Представитель УЗ Александр Петровский сообщил, что вагон вышел с ремонта 31 мая, а в рейс пошел 2 июня. По его словам, это допустимо по регламенту, однако резкого запаха не должно быть.

/ Скриншот

Читайте также"Пофиг, чей Крым?": Укрзализныця влипла в скандал с "российским" полуостровомРанее Укрзализныця не раз попадала в скандалы из-за вагонов. В Сети, в частности, жаловались, что вагоны заливало дождем, что окна не закрывались и их приходилось чем-то затыкать.

Справка. Поезд Киев – Солотвино (013К) выезжает из столицы в 17:11, а прибывает в Ужгород на следующий день в 08:38.