"Мы так потеряли страну": известная актриса упрекнула украинцев

Каждый украинец должен следить за собой и своими действиями – вместо того, чтобы искать виновных.

Такое мнение высказала украинская актриса и активистка Римма Зюбина, прославившаяся по роли в фильме "Гнездо горлицы".

"Мы должны не искать виновного, а посмотреть на себя. Каждый сам себе должен поставить этот вопрос. С нашей толерантностью, с нашей неполноценностью мы так потеряли страну", - цитирует актрису "Обозреватель".

Как известно, Римма Зюбина, украинская актриса театра и кино, общественная активистка является лауреатом множества театральных премий, в том числе дважды лауреатом "Киевской пекторали". По версии журнала "Фокус" в 2017 году, артистка вошла в сотню самых влиятельных женщин Украины.

Читайте также:

Стирание границ. Почему между "западенцами" и "східняками" нет больших отличий