"Шли на Киев": сумской губернатор показал колонну сожженной российской техники

Сумской губернатор показал колонну сожженной российской техники / facebook.com/Zhyvytskyy

Руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook показал боевую технику российских агрессоров, которую ВСУ удалось обезвредить на дороге Кипти — Бачевск в Сумской области.

"Фото: дорога Кипти – Бачевск. Это российская техника, шедшая на Киев. Мы смогли остановить ее на Сумщине. Потому что Сумщина — северный форпост Украины", — написал чиновник.

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Напомним, что уже девятые сутки продолжается полномасштабная военная агрессия России против Украины.

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В результате второго раунда состоявшихся накануне в Беларуси переговоров с россиянами украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала.

Сторонам удалось договориться только о специальных каналах связи и взаимодействии для организации эвакуации из мест наиболее ожесточенных боев.

Главное событие ночи и утра 4 марта — обстрел оккупантами Запорожской атомной электростанции (самой крупной в Европе). Из-за обстрела возле станции загорелся учебно-тренировочный комплекс. Спасители смогли потушить его только в 06:20 - поскольку оккупанты не прекращали обстрелы.