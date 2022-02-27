Украина удерживает Харьков и Сумы: в ВСУ рассказали о битве с армией России

Полномасштабная война России и Украины началась 24 февраля / Фото Reuters

Украина в ходе войны с Россией дает отпор вражеским войскам по всем направлением. Харьков и Сумы по-прежнему под контролем Киева. Погибло более трех тысяч российских военных. Уничтожено несколько сотен единиц боевой техники войск РФ, а также 16 самолетов и 18 вертолетов. Россияне деморализованы – они бросают свою технику и спасаются бегством. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Как сообщили в Генштабе, за три дня полномасштабного российско-украинского военного конфликта РФ несет значительные потери.

"Ориентировочные потери личного состава - более 3000 человек, танков - около 100, ББМ - около 540, орудий - 15, ЗРК "Бук" - 1, самолетов - 16, вертолетов - 18. Также российские кафиры массово оставляют технику и прибегают к бегству", - отмечается в сообщении.

Указывается, что украинские войска противостоят вражеским военным подразделениям по всем направлениям.

В частности, на Полесском направлении наступление противника остановили на рубеже Бородянка, Буча, Вышгород. Российские войска здесь частично утратили боеспособность.

Реклама

На Северном направлении оккупационные военные силы перегруппировались и продолжили вести наступление, чтобы блокировать Киев. Украинская армия сдерживает натиск. В Черниговской области украинцы взорвали эшелон, который перевозил 56 цистерн с дизельным топливом.

При этом Россия по-прежнему пытается захватить населенные пункты в Слобожанском районе. Войска продвигаются из Белгорода в Старобельск.

В Волынском районе операции противник работает над демонстративными действиями. Благодаря решительным действиям армии Украины россияне не смогли выйти на админграницы Донбасса.

На Южном направлении противник смог выйти на рубежи Скадовска и Голой Пристани. Армия вместе с силами территориальной обороны бьются, чтобы не дать врагу возможности закрепиться на левом берегу Днепра. Добровольцев Херсонской и Николаевской областей призывают оказывать сопротивление российской агрессии.

В Черноморской акватории зенитное ракетное подразделение Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожило истребитель РФ Су-30 СМ.

"Российские спецназовцы и диверсанты, вопреки Женевским конвенциям и правилам ведения войны, используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.