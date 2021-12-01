Ситуация с COVID-19 ухудшается только в одном регионе Украины - Ляшко

Ляшко рассказал, где наихудшая ситуация с коронавирусом / УНИАН

В Украине есть единственный регион, где ухудшается эпидситуация. Это - Закарпатская область.

По данным Минздрава, там продолжают фиксировать столько же случаев коронавирусной болезни, как и на прошлой неделе.

Как написал в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко, в целом по стране средний процент спада количества новых случаев заболевания составляет -20%.

А вот на Закарпатье за последнюю неделю количество госпитализированных в области выросло на 9%. При этом, ляшко утверждает, что эти темпы ускоряются.

В целом по Украине средний процент спада составляет -13%.

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"Занятость коек с кислородом в Закарпатской области составляет 62%, что на треть больше средней загруженности по стране. При такой неутешительной статистике уровень вакцинации в регионе также остается низким", - отметил Ляшко.

Между тем, согласно данным Минздрава, за минувшие сутки в Закарпатской области зафиксировано 409 новых случаев заболевания, умерло 17 человек, а выздоровело - 325.

Хотя, несмотря на это, регион находится в "оранжевой" зоне карантина.

Напомним, по состоянию на утро среды, 1 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 11 960 жителей страны. В том числе заболели 1 088 детей и 207 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 629 человек; летальных случаев - 557; выздоровели 26 160 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Киеве, Запорожской, Киевской, Харьковской и Хмельницкой областях.

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