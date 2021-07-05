Стихия в Крыму: подтопленные дома, селевой сход и поваленные деревья

Непогода затопила улицы Крыма / Скриншот

В результате сильных дождей, который в очередной раз обрушились на Крымский полуостров 4 июля, множество домов постигло подтопление, а машины заблокировались под поваленными деревьями.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на российское МЧС по Крыму, что на полуострове был селевой сход.

"4 июля в результате сильных дождей произошло подтопление 2-х подвальных помещений жилых многоквартирных домов в Красногвардейском районе, на месте работает 2 мотопомпы. В с. Соколиное Бахчисарайского района произошел сход селевого потока. По предварительным данным подтоплено 1 частное домовладение. На место для выяснения обстоятельств направлена оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, а также аэромобильная группировка в составе 16 человек и 3-х единиц техники", – говорится в сообщении.

Не менее пострадали и жители с. Куйбышево Бахчисарайского района. Там ливень затопил улицы и дома, а шторм в прямом смысле перевернул автомобили. Спасатели не успевают откачивать воду.

При этом, синоптики прогнозируют в понедельник, 5 июля, в западных, южных, восточных и центральных районах полуострова прогнозируются сильные ливни. Уровень осадков ожидается до 30-50мм.

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Также из-за ожидающихся ливней на полуострове объявлено штормовое предупреждение.

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