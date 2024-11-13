'Так достигается мир': Зеленский отреагировал на комбинированную атаку РФ

РФ атаковала города Украины с применением баллистики, крылатых ракет и около 90 ударных дронов, отметил Владимир Зеленский.

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Зеленский отреагировал на комбинированную атаку РФ по Украине / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Украины, УНИАН

О чем сказал Зеленский :

РФ нанесла комбинированный удар по Украине

У Украины есть чем защищаться от российского террора

Результаты украинских войск приблизят окончание войны

Россия нанесла очередной комбинированный удар по территории Украины. Силам ПВО удалось эффективно ответить на атаку врага. Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, сегодня утром Россия снова нанесла комбинированный удар по украинским городам, на который эффективно отреагировали силы ПВО, сбив российские баллистические и крылатые ракеты, которые атаковали Киев, а также дроны. В целом Украину атаковали около 90 ударных дронов.

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"И важно, что у наших сил есть чем защищать страну от российского террора. Благодарен каждому из партнеров, кто помогает", - отметил президент.

Он также отметил, что своевременные поставки противоракет для ПВО, выполнение договоренностей относительно защитных систем, производства и поставки средств РЭБ - это без преувеличения спасение человеческих жизней.

Президент Украины подчеркнул, что каждый успех нашей ПВО - это спасенные жизни и защищенная инфраструктура.

"И чем больше будет результатов у наших воинов, тем ближе будет окончание войны. Именно так достигается мир благодаря силе", - резюмировал Зеленский.

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удар по Украине 13 ноября - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, РФ впервые за 73 дня нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Воздушная атака на столицу продолжалась более двух часов, сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

В ночь на 13 ноября 2024 года (начиная с 15:00 12 ноября) российские оккупационные силы атаковали Украину ракетами различных типов, управляемыми авиабомбами и ударными дронами. Силы ПВО сбили 37 вражеских дронов и четыре ракеты. Воздушные силы ВСУ сообщили, что радиотехнические войска обнаружили в целом 96 воздушных объектов противника (без учета управляемых авиабомб).

Несмотря на то, что комбинированная атака 13 ноября не была массированной, Россия продолжает накапливать крылатые ракеты на зиму, отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

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Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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