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Погибший нардеп Давиденко одолжил неизвестному 1,5 миллиона долларов

24 мая 2020, 19:44

Политик неоднократно давал в долг и не сообщал, возвращались ли эти средства.

Валерий Давиденко
Валерий Давиденко / susidy.city

Найденный застреленным в собственном офисе народный депутат от группы Доверие Валерий Давиденко одолжил некоему лицу или лицам $1,5 млн.

Как сообщает сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, такая информация указана в декларации за 2019 год.

Согласно официальным данным, Давыденко дал в долг дважды – первый раз $0,5 млн, а второй — $1 млн. О возврате средств в декларации ничего не сообщается.

По документам бизнес нардепа – преимущественно аграрный - оформлен на его мать Валентину Николаевну. В позапрошлом году она продала одно из обществ за три млн грн. Также во владении политика оказались квартиры, дома, офисы в Киеве и Черниговской области, а также земельные участки. Давиденко имел несколько элитных часов: два Ulysse Nardin, Maurice Lacroix, два Rolex, Audemars Piguet. Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 записан на мать нардепа, а Infiniti FX50 — на жену.

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