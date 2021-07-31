УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина получила новую партию в 1,5 млн доз китайской вакцины Sinovac

31 июля 2021, 17:37
Прослушать новость
Остановить

С начала кампании по вакцинации в Украину доставлено почти 12 млн доз вакцин.

В Украину привезли новую партию вакцины CoronaVac / Facebook В.Ляшко

В Украину прибыло еще 1,5 млн доз вакцины CoronaVac, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С начала кампании по вакцинации против COVID-19 в Украину было доставлено 11 929 056 доз вакцин, рассказал он в своем Facebook.

"А это значит, что к концу лета у нас точно будет чем сделать обещанные 10 млн прививок", - написал он в соцсети в субботу.

От инициативы COVAX Украина получила 4 137 500 доз, в качестве гуманитарной помощи от стран Европейского Союза - 153 600 доз. Ещё 7 637 956 доз были приобретены за счет государственного бюджета.

"Только на этой неделе мы приняли 52 800 доз вакцины AstraZeneca, 430 560 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech, вчера 764 440 доз CoronaVac от Sinovac Biotech и именно сейчас разгружают еще один чартер с 1 500 000 доз этой вакцины", - рассказал министр.

Реклама

Он уточнил, что сейчас полный курс иммунизации вакциной CoronaVac является основанием для пересечения границы таких стран, как Австрия, Финляндия, Нидерланды, Испания, Греция, Словения, Болгария, Турция, Египет и других.

"Вакцины распределяются в регионы без задержек на нацскладе, а требующие условий ультрахолодовой цепи доставляются уже на следующий день после прибытия в страну. Во-первых это экономит государственные расходы на логистику и хранение, во-вторых - вакцины должны работать и защищать граждан от коронавируса", - подчеркнул Ляшко.

"Инфраструктура кампании также растет, уже работает более 350 центров массовой вакцинации и открылись почти все подготовленные пункты прививок. Нужна только слаженная работа всех администраторов и управленцев на местах, а также желание украинцев защититься от коронавирусной болезни", - добавил он.

Читайте такжеПрепарат будущего: ученые разработали вакцину от коронавируса в таблетках

Напомним, ранее было зафиксировано нарушение правил при транспортировке вакцины Comirnaty/Pfizer в Харьковскую область.

При этом в Сети опубликовали видео, на котором отражен факт нарушения холодовой цепи транспортировки вакцины Comirnaty/Pfizer.

Вакцина CoronaVac

CoronaVac – вакцина, созданная разработчиками китайской биофармацевтической компании Sinovac.

Препарат создан по традиционной методике. Он содержит инактивированные (убитые) цельные вирусные частички SARS-CoV-2, что дает возможность иммунитету ознакомиться с различными его антигенами, а не только c S-белком, как в мРНК- и векторных вакцинах. Используется в КНР, Чили, Боливии, Мексике, Турции, Индонезии, Бразилии и Украине.

новости Украины Виктор Ляшко вакцинация от коронавируса вакцина Sinovac
Сейчас вы просматриваете новость «Украина получила новую партию в 1,5 млн доз китайской вакцины Sinovac». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
День ангела Владимира: теплые поздравления и красивые открытки к именинамДень ангела Владимира: теплые поздравления и красивые открытки к именинам Звезда Квартала топлес удивила стройным телом в элегантной фотосессииЗвезда Квартала топлес удивила стройным телом в элегантной фотосессии День дружбы 2021: сердечные поздравления и милые открытки для друзейДень дружбы 2021: сердечные поздравления и милые открытки для друзей Приметы на 28 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 28 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду Убийство Мирославы Третьяк: прокуратура назвала причину смерти 6-летней девочкиУбийство Мирославы Третьяк: прокуратура назвала причину смерти 6-летней девочки

Последние новости

17:45

Гороскоп для Близнецов на август 2021: какие задачи придется решать в этом месяце

17:37

Украина получила новую партию в 1,5 млн доз китайской вакцины Sinovac Видео

17:36

"Кому не нравится – прошу самоликвидироваться": Вирастюк опубликовал пост о русском языке в Украине

17:28

Греция в огне: за сутки вспыхнули 46 лесных пожаров Видео

16:53

"Голый с повязкой": на Виннитчине рассказали о появлении Чауса в селе Мазуровка Видео

Реклама
16:28

В Украину идет опасный циклон "Гвидо": какие регионы зацепит непогода Видео

16:26

Декоммунизация в Украине: в РФ закатили истерику и вспомнили о "международном праве" Видео

16:11

Рекордные цены на газ атакуют Европу: маневры Газпрома сотрясут рынок топлива уже зимой

15:48

"Ноги не держат": Свитолина рассказала о сложной победе в "бронзовом финале" Олимпиады-2020 Фото Видео

15:37

Кричали друг на друга: в ФРГ рассказали о ругани Меркель и Путина из-за Украины Видео

15:20

После решения СНБО "Укрзализныцю" ждут масштабные кадровые чистки - СМИ

14:48

Свитолина выборола первую для Украины олимпийскую медаль в теннисе Фото

14:46

Битва проиграна, но война продолжается: Украина ударит по СП-2, чтобы заблокировать запуск трубы Видео

14:41

В СБУ ответили на обвинения в похищении Чауса и рассказали о его местонахождении Видео

14:36

Комаровский назвал оптимальную температуру для кондиционера в жару

14:25

Ошибка исполнителей: эксперт объяснил, почему СБУ и НАБУ сцепились из-за Чауса Видео

14:20

Гороскоп на август 2021 для Тельца: что поможет представителям знака избежать разрушения судьбы

13:55

"Гопник" из "90-х" и "человек без совести": как Данилюк ударил в глаз Милованова в день рождения Видео

13:38

Молочка, мясо, растительное масло и лук: что и на сколько подорожает в Украине осенью

12:52

Тащили по земле за волосы: в Черкассах одесские байкеры жестоко избили молодую пару Видео

Реклама
12:17

Потрясающая история из Калуша: 60-летний Роман Гулак один воспитывает 11 детей, которых усыновил

12:14

В Метинвесте рассказали детали чрезвычайного происшествия на шахтоуправлении "Покровское"

12:13

Убийство Мирославы Третьяк: прокуратура назвала причину смерти 6-летней девочки Видео

11:42

Как сквозь землю провалились: появились подробности загадочного исчезновения семьи на Винничине Видео

11:32

Гороскоп на август 2021 для Овна: в каких сферах будет фартить одному из фаворитов месяца

11:23

В Одесской области зверски убили предпринимателя из Винницы: тело нашли в реке

10:51

В Украине объявили штормовое предупреждение: какие регионы накроют грозы, град и шквалы Видео

10:09

В Донецкой области произошел взрыв на шахте, в больницу попали 10 человек

09:58

От адской жары до осенней прохлады: синоптик спрогнозировал на август в Украине температурные качели

09:15

В Пиренеях нашли кость британской блогерши: она загадочно исчезла в горах в прошлом году Видео

08:41

Нового локдауна в Украине можно избежать, но есть условие - врач

08:12

Коронавирус в Украине укрепляет позиции: за сутки обнаружили более 900 больных Видео

07:45

Поиск козла отпущения: почему Зеленский решил сменить правительство мнение

07:25

Планы Путина по западной Украине и усиление давления Москвы: Илларионов объяснил цели Кремля Видео

07:21

Байдену "связали" руки: в Конгрессе США одобрили введение санкций против Северного потока-2 Видео

07:03

Гороскоп на август-2021 для всех знаков от Влада Росса: Деву ждет космос, а Скорпиона – испытания

06:54

Марта Костюк разделась и свела с ума Сеть обольстительными формами

06:30

Пенсия Хомчака и борьба с коррупцией: почему Зеленский "трясет" силовиков мнение

06:00

Ядерное оружие Украины и шантаж: Илларионов предупредил об опасности заявления Арахамии Видео

05:28

Лукашенко позвал войска России в Беларусь: у Путина объявили о готовности и назвали сценарий Видео

Реклама
05:02

Лунный гороскоп на неделю 2-8 августа для всех знаков Зодиака: перемены в жизни, кредиты и любовь Видео

04:43

Секретов нет: "киберпартизаны" слили паспортные данные силовиков и окружения Лукашенко Видео

04:22

Как убрать живот без утомительных скручиваний: 4 взрывные упражнения на пресс

03:50

День рождения Гарри Поттера: дата и интересные факты о поттериане

03:02

Мишель Андраде похвалилась стройными ножками в обольстительной позе

02:41

В магазине Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео

02:16

"Водная война": РФ открывает новый фронт в борьбе за Крым – Financial Times Видео

01:37

Украину ждут колоссальные проблемы в будущем отопительном сезоне - эксперт

00:51

Польза и вред дыни: с чем категорически нельзя сочетать ароматный десерт

00:20

Гороскоп на сегодня 31 июля для всех знаков Зодиака: сплетни, убытки или новое знакомство Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять