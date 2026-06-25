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Украина смещает фокус на российский тыл – WSJ

Виталий Кирсанов
25 июня 2026, 08:25
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Украина усиливает атаки на военные объекты и энергетическую инфраструктуру в глубине российской территории.
Украина смещает фокус на российский тыл
Украина смещает фокус на российский тыл / коллаж: Главред, фото: 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Что написано в материале WSJ:

  • Целью Киева остается освобождение всех оккупированных территорий
  • Украина обладает инициативой и определенным преимуществом

Несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что наступление войск РФ невозможно остановить, а Украина не способна одержать победу в затяжной войне на истощение, последние действия Киева свидетельствуют об обратном. Об этом сообщает The Wall Street Journal, подчеркивая, что ключевым элементом украинской стратегии становятся ударные беспилотники средней дальности.

По словам профессора стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс Филлипса О'Брайена, главная задача Украины заключается в том, чтобы "нанести поражение российской армии в тылу". В западной военной теории такой подход известен как воздушное перехватывание. Его цель - разрушение или дезорганизация систем обеспечения армии противника, включая командные пункты, каналы связи, склады боеприпасов и топлива, логистические узлы, центры управления дронами и резервные подразделения.

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Одновременно Украина усиливает атаки на военные объекты и энергетическую инфраструктуру в глубине российской территории. Такие удары вынуждают Кремль перераспределять средства противовоздушной обороны и выбирать, какие объекты оставить без защиты. Кроме того, на линии фронта украинские силы уже располагают большим количеством беспилотников малого радиуса действия, чем российская армия. По оценке аналитика Института изучения войны Катерины Степаненко, это позволяет достигать оперативного эффекта, ранее не наблюдавшегося в подобных масштабах.

Конечной целью Киева остается освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым. Однако одной из промежуточных задач может стать принуждение России к сокращению военного присутствия на полуострове, который используется как важный центр снабжения, подготовки войск и проведения воздушных операций. В последнее время украинские силы наносили удары по дорогам, железнодорожным маршрутам и мостам, обеспечивающим логистику российских войск в Крыму, а также по объектам энергетической, транспортной инфраструктуры и системам ПВО в районе Керченского пролива.

Систематические атаки на Черноморский флот уже заставили Россию вывести значительную часть кораблей из Крыма. По мнению авторов материала, дальнейшие удары по военным объектам могут вынудить Москву отвести силы еще дальше.

Почему масштабные удары начались только сейчас

The Wall Street Journal выделяет несколько факторов, объясняющих, почему Украина приступила к активным операциям средней дальности лишь спустя продолжительное время после начала войны.

Одной из основных причин была нехватка ресурсов и необходимость одновременно обеспечивать фронт беспилотниками, средствами ПВО и другими видами вооружений. Однако ситуация изменилась после того, как европейские партнеры ослабили ряд ограничений на использование финансовой помощи для нужд украинской армии. Министерство обороны и Генеральный штаб Украины уже направили свыше 111 миллионов долларов на закупку ударных средств средней дальности. Украинская оборонная промышленность сегодня производит вооружение с радиусом действия от 15 до 125 миль и продолжает совершенствовать защиту беспилотников от российских средств радиоэлектронной борьбы.

Дополнительным преимуществом для Украины стало ограничение доступа российских сил к системе Starlink, введенное компанией SpaceX в феврале, что осложнило коммуникацию между подразделениями. Вместе с тем украинские военные накопили достаточный опыт для проведения сложных комбинированных операций, необходимых для эффективного применения ударных средств средней дальности.

По оценкам Института изучения войны, Украина в настоящее время обладает инициативой и определенным преимуществом в сфере нанесения ударов средней дальности. Это повышает стоимость ведения войны для Кремля, создает дополнительные риски для российских сил и одновременно ослабляет позиции Москвы на возможных переговорах.

Как Украина приближает завершение войны — комментарий эксперта

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что массированные удары украинских Сил обороны по объектам в глубине территории России укрепляют переговорные позиции Киева и способствуют приближению завершения войны.

В то же время он подчеркнул, что такие атаки действительно влияют на ход событий и подталкивают процесс к завершению, однако пока не стали фактором, который кардинально изменил бы подход Кремля. По его мнению, Владимир Путин по-прежнему убежден в возможности достичь победы.

Чаленко также отметил, что в нынешних условиях у России уже нет оснований выдвигать более масштабные требования, чем прекращение боевых действий по текущей линии фронта.

"Ничего большего, чем остановиться по линии соприкосновения, россияне точно не могут требовать. Даже исходя из того, как развивается ситуация, Украина может еще добавить определенные требования для перехода к деэскалации", — отметил эксперт.

Мирные переговоры — последние новости

Как ранее писал Главред, Украина кардинально меняет стратегию ведения войны, делая ставку на зрелищные и регулярные атаки беспилотников вглубь территории РФ. После относительного затишья на линии фронта, продолжающегося с момента контрнаступления 2023 года, Киев демонстрирует новую тактику изнурения противника. Именно это должно стать тем рычагом, который заставит Кремль сесть за стол переговоров, пишет Bild.

Отметим, что политолог Игорь Чаленко в ходе интервью высказал мнение о перспективах прямого диалога. По его словам, новый формат переговоров с привлечением европейских игроков смог бы наполнить предыдущие договоренности содержанием и повлиять на дальнейшую координацию санкционных и безопасности мер.

Напомним, президент США Дональд Трамп в ходе последних контактов с Владимиром Зеленским продемонстрировал заметное изменение подхода к вопросу о завершении войны. По данным собеседников, близких к переговорному процессу, американский лидер всё больше склоняется к мнению, что именно успехи Украины на поле боя могут заставить Кремль серьёзно относиться к дипломатическим контактам.

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Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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