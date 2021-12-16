Украинцам начали начислять "тысячу Зеленского": кому пришли ковидные деньги

Украинцы уже публикуют в Сети скриншоты зачислений тысячи за вакцинацию.
По тысяче гривен начали пополнять счета украинцев, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.
Начисления происходят по программе еПоддержка. Первые выплаты получили пользователи Монобанка.
Как сообщили в финансовом учреждении, около полмиллиона клиентов, подавшие заявки на тестирование выплат в Дії, получат деньги уже сегодня.
Планируется, что в 20-21 декабря (окончание тестирования выплат в Дії) будут зачислять средства мгновенно после одобрения заявки.
"Когда получите деньги не спешите их тратить, мы пришлем вам в выписку предложения от наших партнеров и вы сможете потратить их полностью и с приятными скидками (для этого нужно обновить версию приложения, обновление выйдет сегодня-завтра)", - добавили в банке.
Отметим, что украинцы уже публикуют в Сети скриншоты зачислений тысячи за вакцинацию на карточку єПідтримка.
Досрочно начали получать те, кто оформил карточку в рамках бета-теста, который стартовал 13 декабря.
Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что "ковидную тысячу" украинцы смогут получить уже с 20-21 декабря.
Также он отметил, что в уведомлениях Минцифры предупреждает, что средства могут прийти через 10 дней после того, как человек оставит заявку.
"Тысяча Зеленского" за вакцинацию: как получить
Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.
Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.
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