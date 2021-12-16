Украинцам начали начислять "тысячу Зеленского": кому пришли ковидные деньги

Украинцы начали получать деньги за вакцинацию / УНИАН

По тысяче гривен начали пополнять счета украинцев, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Начисления происходят по программе еПоддержка. Первые выплаты получили пользователи Монобанка.

Как сообщили в финансовом учреждении, около полмиллиона клиентов, подавшие заявки на тестирование выплат в Дії, получат деньги уже сегодня.

Планируется, что в 20-21 декабря (окончание тестирования выплат в Дії) будут зачислять средства мгновенно после одобрения заявки.

"Когда получите деньги не спешите их тратить, мы пришлем вам в выписку предложения от наших партнеров и вы сможете потратить их полностью и с приятными скидками (для этого нужно обновить версию приложения, обновление выйдет сегодня-завтра)", - добавили в банке.

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Отметим, что украинцы уже публикуют в Сети скриншоты зачислений тысячи за вакцинацию на карточку єПідтримка.

Досрочно начали получать те, кто оформил карточку в рамках бета-теста, который стартовал 13 декабря.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что "ковидную тысячу" украинцы смогут получить уже с 20-21 декабря.

Также он отметил, что в уведомлениях Минцифры предупреждает, что средства могут прийти через 10 дней после того, как человек оставит заявку.

"Тысяча Зеленского" за вакцинацию: как получить

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.

Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.

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