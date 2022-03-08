Украинские копы показали, как обезвреживали вражеский танк в Николаеве

Уничтожение техники РФ / Нацгвардия

Нацполиция опубликовала видео, на кадрах которого украинские защитники уничтожают танк и БМП российских военных в Николаеве.

"Ох и дали наши жару оккупантам в Николаеве. Точными выстрелами обезврежены вражеские танк и БМП. Горит-пылает. Атаки противника эффективно отражают бойцы территориальной обороны, херсонского и николаевского КОРДа и патрульной полиции", - говорится в сообщении НПУ в Twitter.

Как известно, утром 7 марта российские захватчики ударили по Николаеву из реактивных систем залпового огня.

Ох і дали наші жару окупантам в Миколаєві ??



Точними вистрілами знешкоджено ворожі танк та БМП. Горить-палає ?



Атаки противника ефективно відбивають бійці територіальної оборони, херсонського та миколаївського КОРДу і патрульної поліції.



Все буде Україна ??#stoprussiapic.twitter.com/3zY4RA5dpu — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) March 7, 2022

Напомним, минувшей ночью враг обстрелял воинскую часть в Николаеве. Погибли восемь солдат, которые в этот момент спали. 19 получили ранения. Еще восемь ищут.

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