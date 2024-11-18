Украину накроет волна отключений света: как будут действовать графики 19 ноября

Главное:
- 19 ноября весь день будут действовать графики отключений света
- Это связано с повреждением энергообъектов после атаки РФ
- Энергетики работают над ликвидацией последствий
Во вторник, 19 ноября, в Украине снова будут действовать графики отключения света. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отмечается, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время вчерашней массированной ракетно-дроновой атаки.
В частности, время применения и объем ограничений будут такими:
- 6:00 - 7:00 - одна очередь отключений;
- 7:00 - 9:00 - две очереди отключений;
- 9:00 - 14:00 - одна очередь отключений;
- 14:00 - 18:00 - две очереди отключений;
- 18:00 - 23:00 - одна очередь отключений.
В Укрэнерго подчеркнули, что энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно в период действия ограничений", - говорится в сообщении.
Отключения света в Украине - что известно
Напомним, как сообщал Главред, для полного восстановления энергосистемы Украины после массированной атаки РФ необходимо от 3 до 4 дней. Однако отключения электроэнергии в Украине могут сохраниться и на следующей неделе.
В случае значительного снижения температуры воздуха, стоит быть готовыми к тому, что в отдельных регионах Украины одна очередь отключений электроэнергии будет действовать постоянно.
Директор Центра исследований энергетической отрасли и советник правительства по энергетическим вопросам Александр Харченко заявил, что резкое похолодание и удары по атомной энергетической системе, вместе с предыдущими разрушениями, могут привести к отключениям света до 20 часов.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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