Украину накроет волна отключений света: как будут действовать графики 19 ноября

19 ноября будут действовать графики отключения света.

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График отключения света / коллаж: Главред, фото: pixabay

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19 ноября весь день будут действовать графики отключений света

Это связано с повреждением энергообъектов после атаки РФ

Энергетики работают над ликвидацией последствий

Во вторник, 19 ноября, в Украине снова будут действовать графики отключения света. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время вчерашней массированной ракетно-дроновой атаки.

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В частности, время применения и объем ограничений будут такими:

6:00 - 7:00 - одна очередь отключений;

7:00 - 9:00 - две очереди отключений;

9:00 - 14:00 - одна очередь отключений;

14:00 - 18:00 - две очереди отключений;

18:00 - 23:00 - одна очередь отключений.

В Укрэнерго подчеркнули, что энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно в период действия ограничений", - говорится в сообщении.

Очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, для полного восстановления энергосистемы Украины после массированной атаки РФ необходимо от 3 до 4 дней. Однако отключения электроэнергии в Украине могут сохраниться и на следующей неделе.

В случае значительного снижения температуры воздуха, стоит быть готовыми к тому, что в отдельных регионах Украины одна очередь отключений электроэнергии будет действовать постоянно.

Директор Центра исследований энергетической отрасли и советник правительства по энергетическим вопросам Александр Харченко заявил, что резкое похолодание и удары по атомной энергетической системе, вместе с предыдущими разрушениями, могут привести к отключениям света до 20 часов.

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