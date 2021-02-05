Укрзализныця оправдалась за "российский" Крым

В УЗ раскрыли, по чьей вине Крым "отрезан" от нашей страны.
В компании Укрзализныця сообщили, что на их сайте отображается карта международного проекта OpenStreetMap, и именно он допустил ошибку и отметил захваченную Автономную Республику Крым как часть Российской Федерации.
УЗ обратилась к OpenStreetMap с просьбой как можно быстрее исправить ошибку на карте, говорится на сайте компании.
В УЗ добавили, что уже поработали над тем, чтобы на сайте карта украинского государства отображалась корректно.
"…Укрзализныця обращается к OpenStreetMap с просьбой разобраться в вопросе относительно некорректного отображения АР Крым на картах сервиса. Сейчас указанный бесплатный сервис перевозчик, как и многие международные коммерческие и государственные компании, использует для отображения информации", – отметили в компании.
- Ранее журналист Александр Рудоманов обратил внимание на то, что сайт компании Укрзализныця использует карту, на которой Крым отмечен как часть территория Южного федерального округа России.
- Автор подчеркнул, что карту с "российским" полуостровом можно увидеть при выборе опции просмотра маршрут поездов.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.