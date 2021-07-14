В Госпродпотребслужбе рассказали, при каком условии вакцинация от COVID-19 станет обязательной

Вакцинация от коронавируса / УНИАН

В Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса COVID-19 – если такое решение будет принято главным государственным санитарным врачом страны Игорем Кузиным. Об этом в эфире OBOZREVATEL TV заявил руководитель Госпродпотребслужбы по Киеву Олег Рубан.

"Что касается поощрения – такого бонуса нет. А что касается обязательности – это может быть в случае принятия решения главного государственного санитарного врача Украины Кузина. Если он вынесет такое постановление, то оно будет обязательным к исполнению во всех сферах. И районные, местные администрации, территориальные органы будут контролировать это", — заявил он.

Рубан также сказал – если вакцинация станет обязательной, то за отказ от прививок будет предусмотрено наказание.

"Есть норма закона по защите населения от инфекционных болезней – если есть угроза для окружающих, и такое решение принял главный государственный санитарный врач - то это обязательно для выполнения", —подытожил он.

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Напомним, кампания по вакцинации от COVID-19 началась в Украине 24 февраля.

В настоящее время прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute), CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и вакциной AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее.

Глава Минздрава Виктор Ляшко пояснял, что проблемы возникают из-за того, что на вакцинацию зачастую приходят люди без предварительной записи.