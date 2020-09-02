В Киеве избили нардепа, введен план "Перехват" - СМИ

Антон Поляков ранее был в составе фракции Слуга народа / facebook.com/anton.polyakov

Рано утром в среду, 2 сентября, в Киеве произошло ЧП - неизвестные напали и избили народного депутата Украины Антона Полякова.

Об этом пишет Obozrevatel со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах

Нападение произошло около 05:00 около кафе Джаз в Шевченковском районе столицы.

Сообщается, что на Полякова напали двое, они нанесли народному избраннику телесные повреждения, после чего скрылись с места проишествия на автомобиле Toyota.

Медики оказали пострадавшему нардепу помощь на месте проишествия, госпитализация не понадобилась.

Полиция объявила в городе операцию Перехват, чтобы задержать злоумышленников.

Антон Поляков попал в парламент от партии Слуга народа. 15 ноября 2019 вместе с коллегой Анной Скороход Полякова исключили из фракции СН из-за "не голосования за законопроекты, по которым есть общее решение фракции".

16 декабря 2019 Поляков подал заявление о выходе из партии Слуга народа. Является членом Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, председатель подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщал Главред, в Киеве 15 июля сотрудники полиции освободили предпринимателя Сергея Ткаченко, который ранее был похищен в столице.