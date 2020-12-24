В НАБУ объяснили, почему Татарову не изберут меру пресечения

В НАБУ обвиняют офис Генпрокурора в изменении подследственности дела Олега Татарова.
Заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову в четверг, 24 декабря, не будут избирать меру пресечения в связи с изменением подследственности дела и передачи материалов в СБУ.
Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, меру пресечения Олегу Татарову, которого подозревают в участии в коррупционной схеме, связанной с квартирами для военных Нацгвардии, должен был избрать Высший антикоррупционный суд в четверг, 24 декабря. Однако этого не произойдет из-за передачи дела в Службу безопасности Украины.
"Учитывая его ключевую роль в коррупционной схеме, следствие ходатайствовало о содержании под стражей с альтернативой залога в 10 млн гривен. Чтобы исключить избрание меры пресечения, дело для расследования передали СБУ, доведя этот факт до сведения прокуроров САП в 9 утра", - отмечают в НАБУ.Читайте такжеЗаместитель главы ОП Татаров написал заявление о приостановлении полномочий
Бюро также обвиняет Офис генпрокурора Украины в изменении подследственности дела Татарова.
Как сообщает Telegram-канал Политика страны, сам Олег Татаров уже прибыл на заседание суда, где ему должны избрать меру пресечения.
Олег Татаров новости
- Как стало известно 1 декабря, Национальное антикоррупционное бюро проводит расследование в отношении замглавы Офиса президента Олега Татарова в связи с возможной причастностью чиновника в подтасовке экспертизы по делу бывшего парламентария и бизнесмена-застройщика Максима Микитася.
- Печерский суд 14 декабря принял решение о передачи дела из НАБУ в Государственное бюро расследований. В Бюро, в свою очередь, заявили, что такое решение не соответствует действующему законодательству.
- Исполняющий обязанности главы САП Максим Грищук 18 декабря подписал Олегу Татарову подозрение, которое сотрудники прокуратуры собирались ему вручить 18 декабря. Однако детективов НАБУ не пустили в Офис президента, сославшись на незаконность просьбы правоохранителей.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк 21 декабря заявил, что Олег Татаров написал заявление с просьбой временно приостановить исполнение своих служебных полномочий.