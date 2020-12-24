В НАБУ объяснили, почему Татарову не изберут меру пресечения

Олег Татарову не изберут меру пресечения 24 декабря из-за передачи его дела в СБУ - НАБУ / УНИАН

Заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову в четверг, 24 декабря, не будут избирать меру пресечения в связи с изменением подследственности дела и передачи материалов в СБУ.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, меру пресечения Олегу Татарову, которого подозревают в участии в коррупционной схеме, связанной с квартирами для военных Нацгвардии, должен был избрать Высший антикоррупционный суд в четверг, 24 декабря. Однако этого не произойдет из-за передачи дела в Службу безопасности Украины.

"Учитывая его ключевую роль в коррупционной схеме, следствие ходатайствовало о содержании под стражей с альтернативой залога в 10 млн гривен. Чтобы исключить избрание меры пресечения, дело для расследования передали СБУ, доведя этот факт до сведения прокуроров САП в 9 утра", - отмечают в НАБУ.Читайте такжеЗаместитель главы ОП Татаров написал заявление о приостановлении полномочий

Бюро также обвиняет Офис генпрокурора Украины в изменении подследственности дела Татарова.

Как сообщает Telegram-канал Политика страны, сам Олег Татаров уже прибыл на заседание суда, где ему должны избрать меру пресечения.

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