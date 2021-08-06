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В Одесской области поезд задавил отчаянного мужчину, который лег на рельсы

6 августа 2021, 23:29
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Инцидент произошел на железнодорожной станции возле села Кремидовка в Лиманском районе.

Суицид в Одесской области - мужчину лег под поезд

В Одесской области мужчина совершил суицид - он лег на рельсы перед приближением поезда, сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу. 6 августа.

Инцидент произошел на железнодорожной станции возле села Кремидовка в Лиманском районе.

По словам машиниста, перед приближением локомотива мужчина лег на рельсы. Он применил экстренное торможение, однако из-за небольшого расстояния остановиться не смог. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

По словам бывшей жены 33-летнего погибшего (жителя Одессы), мужчина высказывал желание совершить самоубийство. Женщина рассказала, что он ранее уже ложился под поезд, из-под которого она его доставала.

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Обстоятельства трагедии устанавливают полицейские. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство" (ч.1 ст.115 УК Украины).

Ранее Главред писал о том, что в Киеве на пригородном вокзале пьяный мужчина уснул на рельсах. В результате на него наехал поезд и он лишился ног.

Как рассказал журналист Александр Рудоманов, якобы пьяного пострадавшего госпитализировали в больницу.

"Возможны задержки пригородных поездов, которые едут участком Киев-Пассажирский - Дарница", - написал Рудоманов.

Укрзализныця Одесская область движение поездов самоубийство
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