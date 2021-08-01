Уснул на рельсах: на киевском вокзале мужчина лишился ног

На участке Киев-Пассажирский - дарница возможны задержки поездов.
В Киеве на пригородном вокзале пьяный мужчина уснул на рельсах. В результате на него наехал поезд и он лишился ног.
Как рассказал журналист Александр Рудоманов, якобы пьяного пострадавшего госпитализировали в больницу.
"Возможны задержки пригородных поездов, которые едут участком Киев-Пассажирский - Дарница", - написал Рудоманов.
О состоянии потерпевшего больше ничего неизвестно.
Напомним, в поезде Киев-Ужгород, в ночь на 25 июля родился ребенок. Женщину уже вместе с новорожденным мальчиком сняли с поезда в Тернополе и отправили в больницу. О резонансном событии рассказали тернополяне, ехавшие на этом поезде.
Роды состоялись примерно в час ночи на 25 июля. Проводник заранее сообщил диспетчерам о том, что в вагоне поезда едет беременная женщина, которая неважно себя чувствует. На вокзал была вызвана машина скорой помощи.