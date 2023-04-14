"В полтора раза больше": ВСУ превосходят россиян в живой силе - Свитан

В РФ больше военной техники и боеприпасов, однако у Украины она более качественная.

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ВСУ превосходят россиян в живой силе / Коллаж фото скриншот из видео, Украинская добровольческая армия

Российские оккупанты, которые пришли в Украину с кровавой войной, не заканчивают боевые действия и продолжают пытаться добиться хотя бы каких-то "успехов". Однако количество их живой силы уже меньше, чем у Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

"Живой силы у нас больше, нежели у России, где-то в полтора раза. Речь идет об объединенных уже готовых силах. Но еще же есть силы, которые готовятся. Потому по живой силе мы превосходим противника", - сказал Свитан.

А вот что касается военной техники, боеприпасов и авиации, то тут россияне превосходят Украину.

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"У россиян в три раза больше боеприпасов, чем у нас, да и стволов больше. Со старыми советскими боеприпасами, техникой Второй мировой войны Россия превосходит нас по количеству ... По авиации мы полностью уступаем России, поскольку у нее авиации в десять раз больше, чем у нас, и она на голову выше нашей", - объяснил полковник.

Однако это не значит, что у страны-агрессора качественная техника. Ведь на самом деле Украина превосходит РФ по качеству, так как Запад уже передал ВСУ достаточно много современного оружия. Также Украина превосходит оккупантов по ПВО и зенитно-ракетным комплексам за счет поставок от партнеров.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Как утверждает американская разведка, потери россиян в войне с Украиной превышают украинские минимум в 2 раза. Потери РФ составляют от 189 до 223 тысяч солдат - 34-43 тысячи убитыми и 154-180 тысяч ранеными.

Ранее сообщалось, что бойцы частной военной компании "Вагнера" несут сокрушительные потери на Бахмутском направлении, где сейчас идут самые ожесточенные бои.

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