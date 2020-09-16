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В Слуге народа ошарашили заявлением о готовности Украины к эпидемиям

16 сентября 2020, 21:38

Глава фракции посетовал на то, что у нашей страны "нет достаточного опыта".

Давид Арахамия
Украина не готова к эпидемиям - Арахамия / Фото liga.net

В Слуге народа заявили о том, что наша страна на данный момент не может адаптироваться к глобальной эпидемии. Это связано как с медицинской сферой, так и с поведением граждан.

Такое заявление сделал в эфире телеканала Украина 24 глава фракции Слуга народа Давил Арахамия.

По его словам, в Украине никогда не было эпидемии национального уровня, из-за чего страна сначала не знала, как правильно реагировать на вспышку коронавируса.

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"Мы страна, где никогда не было глобальной, национальной эпидемии. У нас нет организационной способности к ней адаптироваться. Азиатские страны, где был птичий грипп, атипичная пневмония и так далее, они быстро перестроились, поняли, как надо делать и у них уже контролируемая ситуация", - сказал Арахамия.

Нардеп добавил, что проблемы с коронавирусом связаны не только со сферой медицины.

"Это про организационную способность всей страны к подобному рода эпидемиям. Это и медицина, и компонент послушания. Если у нас на день города в Одессе 80 тысяч людей, то извините", - сообщил он.

Пандемия коронавируса

Давид Арахамия коронавирус коронавирус новости пандемия коронавируса Слуга народа
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