В Слуге народа ошарашили заявлением о готовности Украины к эпидемиям

Глава фракции посетовал на то, что у нашей страны "нет достаточного опыта".
В Слуге народа заявили о том, что наша страна на данный момент не может адаптироваться к глобальной эпидемии. Это связано как с медицинской сферой, так и с поведением граждан.
Такое заявление сделал в эфире телеканала Украина 24 глава фракции Слуга народа Давил Арахамия.
По его словам, в Украине никогда не было эпидемии национального уровня, из-за чего страна сначала не знала, как правильно реагировать на вспышку коронавируса.
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"Мы страна, где никогда не было глобальной, национальной эпидемии. У нас нет организационной способности к ней адаптироваться. Азиатские страны, где был птичий грипп, атипичная пневмония и так далее, они быстро перестроились, поняли, как надо делать и у них уже контролируемая ситуация", - сказал Арахамия.
Нардеп добавил, что проблемы с коронавирусом связаны не только со сферой медицины.
"Это про организационную способность всей страны к подобному рода эпидемиям. Это и медицина, и компонент послушания. Если у нас на день города в Одессе 80 тысяч людей, то извините", - сообщил он.
Пандемия коронавируса
- Напомним, коронавирус в Украине нашли у 159 тысяч 702 человек, скончались 3 тысячи 264 человека, а выздоровели 70 тысяч 810 пациентов.
- В мире из-за коронавируса с марта объявлена пандемия, ряд стран, в частности и Украина, ввели карантин.
- Карантин в Украине ввели с 11 марта. Ограничительные меры не раз продляли, пока решено, что они будут действовать до 1 ноября.