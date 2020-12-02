В Слуге народа рассказали, хватит ли голосов для принятия бюджета

Александр Дубинский / УНИАН

Перед заседанием фракции партии Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского), которое проходит в Киеве вечером 2 декабря нынешнего года, нардеп Александр Дубинский очертил ситуацию, сложившуюся перед голосованием по государственному бюджету-2021 во втором чтении.

Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны. На вопрос, есть ли в парламенте нужное количество голосов за бюджет (именно этот вопрос и станет главным обсуждением на фракции) Дубинский ответил, что депутатам-мажоритарщикам буквально нечего будет ответить своим избирателям на округах, поскольку денег на реализацию социальных проектов попросту не заложено.

"Когда мажоритарщикики получат простой ответ на вопрос, будут ли фонды социально-экономического развития и Государственный фонд развития направлены в округа? Потому что нам нечего ответить свои избирателям. Схематозов Шмыгаль нарисовал в бюджете много. Реальных денег на реализацию социальных проектов в бюджете нет. Поэтому соответственно нет и голосов", ‒ заявил нардеп.

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