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В Слуге народа рассказали, хватит ли голосов для принятия бюджета

2 декабря 2020, 20:09

Ситуацию с перспективами голосования за бюджет прокомментировал нардеп Александр Дубинский.

Дубинский
Александр Дубинский / УНИАН

Перед заседанием фракции партии Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского), которое проходит в Киеве вечером 2 декабря нынешнего года, нардеп Александр Дубинский очертил ситуацию, сложившуюся перед голосованием по государственному бюджету-2021 во втором чтении.

Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны. На вопрос, есть ли в парламенте нужное количество голосов за бюджет (именно этот вопрос и станет главным обсуждением на фракции) Дубинский ответил, что депутатам-мажоритарщикам буквально нечего будет ответить своим избирателям на округах, поскольку денег на реализацию социальных проектов попросту не заложено.

"Когда мажоритарщикики получат простой ответ на вопрос, будут ли фонды социально-экономического развития и Государственный фонд развития направлены в округа? Потому что нам нечего ответить свои избирателям. Схематозов Шмыгаль нарисовал в бюджете много. Реальных денег на реализацию социальных проектов в бюджете нет. Поэтому соответственно нет и голосов", ‒ заявил нардеп.

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Бюджет на 2021 год – о чем ранее сообщал Главред:

  • В государственном бюджете на 2021 год вновь увеличат долю расходов на нужды армии и военно-промышленного сектора.
  • До того президент Владимир Зеленский рассказал, как в Украине будут увеличивать "минималку". По словам президента, увеличение минимальной заработной платы до 6 500 гривен - это не просто обещания, это расчеты. И бюджет Украины выдержит эту нагрузку.
  • Позднее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в бюджет на 2021 год будет заложен курс доллара на уровне 29 гривен.
Слуга народа Александр Дубинский новости Украины госбюджет 2021
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