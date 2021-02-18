В Укрзализныце придумали, как упростить покупку билетов для пассажиров

Кроме обычных электронных билетов через мобильное приложение можно будет приобрести также проездные документы для льготных категорий пассажиров.
В Укрзилизныце анонсировали запуск мобильного приложения, которое поможет покупать билеты на поезд - уже в 2021 году пассажиры смогут заказывать ж/д билеты и сопутствующие услуги еще более удобным для себя способом, говорится на сайте компании.
Приложение от Укрзализницы будет доступно на смартфонах и на гаджетах, которые работают на Android и iOS. Для валидации электронных билетов проводники также будут использовать смартфоны, а не дорогостоящие валидаторы.
В Укрзализнице анонсировали, что кроме обычных электронных билетов через мобильное приложение можно будет приобрести также проездные документы для льготных категорий пассажиров.
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"Обычный смартфон позволяет считывать QR-код, с помощью которого подтверждается легитимность билета, и происходит контроль пассажиров поезда. При этом обычный смартфон в разы дешевле мобильных терминалов контроля документов, которые сейчас используются в поездах. Для валидации электронных билетов уже разработано соответствующее мобильное приложение для операционной системы Android, которое сейчас проходит тестирование в реальном его использовании", - рассказал специалист Укрзализныци.
В январе в Укрзализныце запустили собственные чат-боты в Viber и Telegram, с помощью которых также можно купить проездные билеты без очередей и комиссии. С помощью чат-ботов пассажиры могут покупать и возвращать билеты на все поезда, заказывать еду во время поездки, просматривать расписание поездов, получать информацию о задержке поездов и т.д.
Бот Укрзализницы доступен на трех языках – украинском, русском и английском.
- Ранее Владислав Криклий сказал, что Укрзализныця планирует немного повышать стоимость билетов на поезда на убыточных маршрутах.
- Напомним, в 2020 году УЗ также планировала провести индексацию тарифов на пассажирские перевозки – повышать с 1 марта стоимость билетов каждый месяц на 2%.
- Председатель правления компании Владимир Жмак говорил, что по итогам 2020 года УЗ ожидает получить убыток в размере 12-14 млрд гривен.
- В 2019 году самыми убыточными маршрутами компания назвала Хмельницкий – Москва и Львов – Перемышль.