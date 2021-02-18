В Укрзализныце придумали, как упростить покупку билетов для пассажиров

Укрзализныця запускает свое мобильное приложение / УНИАН

В Укрзилизныце анонсировали запуск мобильного приложения, которое поможет покупать билеты на поезд - уже в 2021 году пассажиры смогут заказывать ж/д билеты и сопутствующие услуги еще более удобным для себя способом, говорится на сайте компании.

Приложение от Укрзализницы будет доступно на смартфонах и на гаджетах, которые работают на Android и iOS. Для валидации электронных билетов проводники также будут использовать смартфоны, а не дорогостоящие валидаторы.

В Укрзализнице анонсировали, что кроме обычных электронных билетов через мобильное приложение можно будет приобрести также проездные документы для льготных категорий пассажиров.

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"Обычный смартфон позволяет считывать QR-код, с помощью которого подтверждается легитимность билета, и происходит контроль пассажиров поезда. При этом обычный смартфон в разы дешевле мобильных терминалов контроля документов, которые сейчас используются в поездах. Для валидации электронных билетов уже разработано соответствующее мобильное приложение для операционной системы Android, которое сейчас проходит тестирование в реальном его использовании", - рассказал специалист Укрзализныци.

В январе в Укрзализныце запустили собственные чат-боты в Viber и Telegram, с помощью которых также можно купить проездные билеты без очередей и комиссии. С помощью чат-ботов пассажиры могут покупать и возвращать билеты на все поезда, заказывать еду во время поездки, просматривать расписание поездов, получать информацию о задержке поездов и т.д.

Бот Укрзализницы доступен на трех языках – украинском, русском и английском.