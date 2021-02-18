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Криклий объяснил, как сэкономить на билете на поезд до 40%

18 февраля 2021, 08:01
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Стоимость билетов на поезд скоро каждый месяц будет повышаться, однако можно серьезно сэкономить, поделился министр.

Криклий отметил, что на билетах на поезда можно сэкономить до 40%
На билетах на поезда можно сэкономить до 40%, отметил Владислав Криклий / УНИАН

Глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий поделился, что с весны и до конца 2021 года компания Укрзализныця ежемесячно будет немного повышать цены на билеты на пассажирские поезда, однако на проезде можно серьезно сэкономить при одном условии.

Стоимость билета может быть ниже до 40%, если его покупать наперед, рассказал министр в эфире Українського радіо.

Чиновник подчеркнул, что билет, купленный немного с запасом времени, за счет скидки будет обходиться дешевле, "чем есть сейчас и чем будет".

"...У нас будет очень легкая индексация, начиная с марта-апреля. По два процента в месяц до конца года (будут дорожать билеты на поезда – Ред.). Это предусмотрено финансовым планом Укрзализныци", – отметил глава министерства.

  • Ранее Владислав Криклий сказал, что Укрзализныця планирует немного повышать стоимость билетов на поезда на убыточных маршрутах.
  • Напомним, в 2020 году УЗ также планировала провести индексацию тарифов на пассажирские перевозки – повышать с 1 марта стоимость билетов каждый месяц на 2%.
  • Председатель правления компании Владимир Жмак говорил, что по итогам 2020 года УЗ ожидает получить убыток в размере 12-14 млрд гривен.
  • В 2019 году самыми убыточными маршрутами компания назвала Хмельницкий – Москва и Львов – Перемышль.

цены на билеты Владислав Криклий
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