Криклий объяснил, как сэкономить на билете на поезд до 40%

На билетах на поезда можно сэкономить до 40%, отметил Владислав Криклий / УНИАН

Глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий поделился, что с весны и до конца 2021 года компания Укрзализныця ежемесячно будет немного повышать цены на билеты на пассажирские поезда, однако на проезде можно серьезно сэкономить при одном условии.

Стоимость билета может быть ниже до 40%, если его покупать наперед, рассказал министр в эфире Українського радіо.

Чиновник подчеркнул, что билет, купленный немного с запасом времени, за счет скидки будет обходиться дешевле, "чем есть сейчас и чем будет".

"...У нас будет очень легкая индексация, начиная с марта-апреля. По два процента в месяц до конца года (будут дорожать билеты на поезда – Ред.). Это предусмотрено финансовым планом Укрзализныци", – отметил глава министерства.