В "Укрзализныце" рассказали о повышении цен на билеты в следующем году

Будут ли повышать цены на билеты на поезда в 2022 году / УНИАН

"Укразализныця" (УЗ) в настоящее время не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки. В компании признают, что невозможно компенсировать затраты на пассажирские перевозки только за счет тарифа.

Напомним, что с 29 апреля компания начала анонсированную ранее плановую индексацию тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении на 2% ежемесячно. Данное решение не перекроет все расходы на перевозку, но позволит "Укрзализныце" инвестировать в сервис, пишет "УНИАН".

В целом же УЗ "планирует инициировать пересмотр тарифного регулирования с целью выйти на более гибкую ценовую политику в пассажирском сегменте". Вариантами такой гибкости могут быть:

изменение тарифа в зависимости от даты (заблаговременности) покупки билета – чем позже покупаешь, тем будет дороже;

более существенное разграничение по классам обслуживания;

зависимость цены от расстояния поездки.

"Уже сейчас пассажиры могут сэкономить до 65% стоимости билета, планируя свое путешествие заранее", – подчеркнули в компании.

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Ранее Главред сообщал о том, что с 21 октября нынешнего года на крупнейших железнодорожных станциях Украины заработали пункты вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус COVID-19. Как сообщили в госкомпании "Укрзализныця", вакцинацию предлагают пройти бесплатно, а вот за тест на COVID-19 нужно будет заплатить 350 гривен.

По новым правилам, с 21 октября перед посадкой в поезд дальнего следования пассажиры должны показывать сертификат о вакцинации или документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19, или отрицательный результат ПЦР-теста, или экспресс-теста на антиген.