В Венгрии заявили о возобновлении транзита газа через Украину: в Киеве опровергли

В Венгрии заявили о возобновлении поставок газа из Украины / Reuters

Венгерский оператор газотранспортной системы FGSZ заявил о возобновлении транзита российского газа в страну через Украину.

Как свидетельствуют данные на сайте оператора, поток газа через пункт Берегово на венгерско-украинской границе составляет более 200 тысяч кубометров в час, в то время как ранее в течение дня прокачка полностью отсутствовала.

В свою очередь глава Оператора ГТС Сергей Макогон заявил, что информация о возобновлении транзита газа в Венгрию через Украину не соответствует действительности. По его словам, поставки есть, но это является лишь реэкспортом.

"В прессе распространяется информация о том, что Газпром возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Так, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ", - написал Макогон в Facebook.

Реклама

Читайте такжеКак Украина прозевала сделку России и Венгрии по газу, и какие будут "ягодки"

Газовый спор Украины и Венгрии: в чем причина

27 сентября Венгрия подписала в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном Газпром на поставку газа в обход Украины.Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания этого контракта между Венгрией и Россией.

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания Венгрией и Россией долгосрочного контракта о поставках газа в обход Украины.

Кроме того, украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.