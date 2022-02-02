Вакуумные туалеты с сенсорными кнопками слива: Укрзализныця запустила новые вагоны

Новые вагоны от Укрзализныци / Facebook.com/Ukrzaliznytsia

Укрзализныця получила пять новых купейных вагонов. Они были приобретены за счет средств из государственного бюджета. Вагоны войдут в состав поезда №15/16 Харьков – Рахов.

Как сообщила пресс-служба УЗ в Facebook, в них есть контрастная маркировка для людей с нарушениями зрения, а также дополнительный пульт управления освещением в купе.

Также вагоны оборудованы бесконтактными сенсорными кнопками слива в туалете, кондиционером, кулером с питьевой водой, сигнализацией дверей купе, индикатором занятости туалетов и кнопкой вызова проводника, вакуумными туалетами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами возле каждого места.

Кроме этого, в них увеличенный объем багажного отделения и установлены системы видеонаблюдения в общих зонах вагонов.

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