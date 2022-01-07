Укрзализныця ввела новый сбор: за что заплатят пассажиры

Услугу ввели в середине декабря, рассказал Александр Рудоманов.
Украинская государственная компания Укрзализныця ввела сбор за распечатку билетов в кассах вокзалов.
Об этом сообщил в Facebook журналист Александр Рудоманов. Он также подтвердил сообщение доказательством - соответствующиим скрином.
Отныне за обмен электронного билета на бумажный в кассах перевозчика теперь нужно платить 12 грн. Услугу ввели в середине декабря. Это должно помочь избавиться от очередей у касс.
"А вы знаете, что за обмен электронного билета на бумажный в кассах Укрзализныце теперь нужно платить 12 гривен? Эта услуга была введена в середине декабря", - написал Рудоманов.
Он также опубликовал билет с соотвествующей информацией.
Напомним, ранее сообщалось о том, что пассажирам региональных поездов больше не придется стоять в очереди в кассу. Компания "Укрзализныця" изменила правила для проездных документов в электричках.
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