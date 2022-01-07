Укрзализныця ввела новый сбор: за что заплатят пассажиры

/ cfts.org.ua

Украинская государственная компания Укрзализныця ввела сбор за распечатку билетов в кассах вокзалов.

Об этом сообщил в Facebook журналист Александр Рудоманов. Он также подтвердил сообщение доказательством - соответствующиим скрином.

Отныне за обмен электронного билета на бумажный в кассах перевозчика теперь нужно платить 12 грн. Услугу ввели в середине декабря. Это должно помочь избавиться от очередей у касс.

"А вы знаете, что за обмен электронного билета на бумажный в кассах Укрзализныце теперь нужно платить 12 гривен? Эта услуга была введена в середине декабря", - написал Рудоманов.

Он также опубликовал билет с соотвествующей информацией.

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/ Facebook/sasko.laps

Напомним, ранее сообщалось о том, что пассажирам региональных поездов больше не придется стоять в очереди в кассу. Компания "Укрзализныця" изменила правила для проездных документов в электричках.

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