"Ездить станет проще": "Укрзализныця" упростила свою самую популярную услугу

Теперь пассажирам станет жить проще, отметили в компании.
Пассажирам региональных поездов больше не придется стоять в очереди в кассу. Компания "Укрзализныця" изменила правила для проездных документов в электричках.
Теперь долгосрочный билет можно будет купить без оформления бланков заказа, которые раньше было необходимо обменивать на отдельные билеты в кассе вокзала.
"Ранее пассажиры при покупке билетов на такие поезда через официальный сайт получали на почту бланк заказа, который нужно было обменять в кассе на проездной документ. Пассажиры с бланками заказов не могли совершить посадку на поезд", - сообщили в пятницу, 26 ноября, в пресс-службе компании.
Речь идет о поездах регионального соединения 800-й нумерации.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время инспекции железнодорожного вокзала в Киеве 9 ноября попробовал себя в качестве машиниста поезда. Главу государства посадили на место водителя, где ему рассказали о возможностях новых поездов.
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