Зеленский "порулил" новым поездом "УЗ" и проинспектировал плацкарт

Президент Украины на себе опробовал новые возможности поезда.
Президент Украины Владимир Зеленский во время инспекции железнодорожного вокзала в Киеве 9 ноября попробовал себя в качестве машиниста поезда. Главу государства посадили на место водителя, где ему рассказали о возможностях новых поездов.
Владимир Зеленский в рамках программы "Большая стройка" посетил мероприятие "Новая железная дорога", сообщает пресс-служба Офиса президента на странице в Facebook.
Вместе с президентом проверяли поезд заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, премьер Денис Шмигаль, министр инфраструктуры Александр Кубраков.
В ходе инспекции Зеленскому предложили посидеть на месте машиниста. На что президент ответил, шутя: "Можем быстро ехать. Ничего?". Его также ознакомили с информацией об использовании новых поездов на новых маршрутах.
"Ну, здорово, классно", – комментировал президент.
После этого Зеленскому показали плацкарты первого и второго класса. Сев в кресло в вагоне, президент сказал, что "удобно".
Ранее мы рассказывали, что в одном из железнодорожных пассажирских вагонов компании Укрзализныця полился мощный напор воды прямо с потолка. Об инциденте рассказал в Facebook пользователь Игорь Грумидский и опубликовал соответствующее видео.
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