Зеленский "порулил" новым поездом "УЗ" и проинспектировал плацкарт

Владимир Зеленский посетил мероприятие "Новая железная дорога"/ скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время инспекции железнодорожного вокзала в Киеве 9 ноября попробовал себя в качестве машиниста поезда. Главу государства посадили на место водителя, где ему рассказали о возможностях новых поездов.

Владимир Зеленский в рамках программы "Большая стройка" посетил мероприятие "Новая железная дорога", сообщает пресс-служба Офиса президента на странице в Facebook.

Вместе с президентом проверяли поезд заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, премьер Денис Шмигаль, министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В ходе инспекции Зеленскому предложили посидеть на месте машиниста. На что президент ответил, шутя: "Можем быстро ехать. Ничего?". Его также ознакомили с информацией об использовании новых поездов на новых маршрутах.

Владимир Зеленский оценил новый плацкарт / скриншот с видео

"Ну, здорово, классно", – комментировал президент.

Реклама

После этого Зеленскому показали плацкарты первого и второго класса. Сев в кресло в вагоне, президент сказал, что "удобно".

Ранее мы рассказывали, что в одном из железнодорожных пассажирских вагонов компании Укрзализныця полился мощный напор воды прямо с потолка. Об инциденте рассказал в Facebook пользователь Игорь Грумидский и опубликовал соответствующее видео.

Читайте также: