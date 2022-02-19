"Весь Мариуполь не спал": россияне и боевики ударили из тяжелого оружия по Приазовью

Россияне и боевики ударили из тяжелого оружия по Приазовью / Reuters

Утром в субботу, 19 февраля, российские войска и подконтрольные им боевики осуществили обстрел из тяжелого вооружения, минометов и орудий, калибра 122 миллиметра, 152 миллиметра по позициям украинской армии на Приазовском направлении ‒ в районе Мариуполя. Видео инцидента были опубликованы в Сети.

Как пишут местные жители в соцсетях, "весь Мариуполь не спал". А обстрел продлился около от четырех до пяти часов.

Затем - как говорят сотрудники коммунального предприятия "Вода Донбасса", была остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции, поскольку снаряды боевиков повредили два трансформатора на насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.

Позднее чиновники из Донецкой областной военно-гражданской администрации рассказали, что обстрел произошел ночью ‒ около 03.00. При предварительном осмотре станции были обнаружили четыре попадания снарядов.

"Такие последствия сегодняшнего обстрела оккупантами насосной станции Первого подъема Южно-Донбасского водопровода, расположенной в районе поселка Васильевка, на линии столкновения с временно оккупированной территорией", ‒ подытожили чиновники.

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Обстрел детского сада и школы на Донбассе

17 февраля во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

Следователи СБУ начали досудебное расследование по фактам совершения боевиками обстрелов поселков Станица Луганская и Врубівка с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Украинские военные, которые служат в зоне ООС, после обстрелов на Донбассе заявили, что "готовы зубами рвать тех, кто стреляет по детям". Они назвали действия оккупантов коварными, циничными и гадкими.

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