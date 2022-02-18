Стреляют не просто так: командующий ООС объяснил цель мощных обстрелов со стороны боевиков

Боевики стреляют, чтобы спровоцировать украинских военных на ответ/ Facebook ООС, Радио Свобода

Боевики на Донбассе устраивают сильные обстрелы, чтобы спровоцировать украинских военных на ответный огонь. Если бойцы ВСУ будут отбиваться, боевики применят такие случаи, чтобы обвинить Украину перед всем миром.

Так объяснил массированные обстрелы на Донбассе командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк в программе "Право на владу".

"Все эти обстрелы – это провокации с целью вынуждения ВСУ дать ответ, а потом обвинить нас перед всем миром, что это мы активизируем", – заявил Павлюк.

При этом он отметил, что украинские военные открывают ответный огонь лишь в случае угрозы для жизни бойцов.

"Мы полностью контролируем ситуацию. В ответ огонь открываем только тогда, когда действительно есть угроза нашим войскам и все возможные способы прекратить огонь с помощью мониторинговой миссии ОБСЕ и СЦКК исчерпаны и нет возможности по-другому остановить огонь", – подчеркнул он.

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Обстрел детского сада и школы на Донбассе

17 февраля во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

Следователи СБУ начали досудебное расследование по фактам совершения боевиками обстрелов поселков Станица Луганская и Врубівка с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Украинские военные, которые служат в зоне ООС, после обстрелов на Донбассе заявили, что "готовы зубами рвать тех, кто стреляет по детям". Они назвали действия оккупантов коварными, циничными и гадкими.

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