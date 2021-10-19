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Вода хлестала через дырявую крышу поезда Укрзализныци и залила пол в вагоне

19 октября 2021, 14:46
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Очередной вопиющий и весьма конфузный случай, который произошел в старом вагоне одного из многочисленных, курсирующих по Украине, пассажирских поездов.

Поезд
Вода хлестал через дырявую крышу поезда Укрзализныци / УНИАН

В очередном поезде государственной компании "Укрзализныци" прохудилась крыша. И вода во время дождя стремительным потоком лилась в тамбур у туалета. Соответствующее видео появилось в Сети. Ролик опубликовал Telegram канал "Украина в шоке".

"Встроенный душ от" Укрзализныци"? А, нет, это просто очередной вагон поезда "замироточил", — подписал кадры автор.

Читайте также"Воды - по косточки": в Сети пожаловались на потоп в поезде Укрзализныци

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Напомним, ранее сообщалось, что в поезде Киев-Николаев пассажирам крыша плацкартного вагона была настолько дырявой, что во время дождя пассажирам пришлось держать возле себя ведра во время дождя ‒ в них была вода.

Как видно на записи, дождевая вода сильно заливала пол и нижние пассажирские кровати из ламп в потолке.

В результате пассажирами, чтобы оставаться сухими, пришлось постоянно следить за вещами и убирать ноги ‒ поскольку в некоторых местах на полу образовывались лужи.

viber
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