ВСУ превратили в металлолом последнюю версию российского боевого танка

Хваленая российская техника не долго ездила по украинской земле.
Наши защитники продолжают уничтожать как личный состав, так и технику врага. На этот раз ВСУ удалось превратить в металлолом новейший танк Т-90М "Прорыв".
В Сухопутных войсках ВСУ опубликовали мощное видео уничтожения обновленного российского танка.
"Вооруженные силы Украины уничтожили последнюю версию основного российского боевого танка Т-90, более известного как Т-90М "Прорыв", – рассказали наши защитники.
Танк Т-90М "Прорыв"
На вооружение российской армии он был принят только в 2020 году.
Согласно открытым данным, в российские танковые части поступило только 40 единиц Т-90М. Главное отличие этой модификации в принципиально новой башне и более мощном двигателе. Танки оснащены новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток.
Вероятно, разбитый в Харьковской области танк принадлежал к составу 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии.
Читайте такжеУ танка снесло башню: россияне поплатились жизнью за подавленную пшеницуНапомним, украинские военные, защищающие Мариуполь, от начала широкомасштабного вторжения армии РФ в Украину уничтожили в городе более 2500 российских оккупантов, еще 5000 ранили.
Такие количество оккупантов удалось ликвидировать без поддержки авиации и артиллерии.
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