ВСУ превратили в металлолом последнюю версию российского боевого танка / скриншот

Наши защитники продолжают уничтожать как личный состав, так и технику врага. На этот раз ВСУ удалось превратить в металлолом новейший танк Т-90М "Прорыв".

В Сухопутных войсках ВСУ опубликовали мощное видео уничтожения обновленного российского танка.

"Вооруженные силы Украины уничтожили последнюю версию основного российского боевого танка Т-90, более известного как Т-90М "Прорыв", – рассказали наши защитники.

Танк Т-90М "Прорыв"

На вооружение российской армии он был принят только в 2020 году.

Согласно открытым данным, в российские танковые части поступило только 40 единиц Т-90М. Главное отличие этой модификации в принципиально новой башне и более мощном двигателе. Танки оснащены новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток.

Вероятно, разбитый в Харьковской области танк принадлежал к составу 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии.

Читайте такжеУ танка снесло башню: россияне поплатились жизнью за подавленную пшеницуНапомним, украинские военные, защищающие Мариуполь, от начала широкомасштабного вторжения армии РФ в Украину уничтожили в городе более 2500 российских оккупантов, еще 5000 ранили.

Такие количество оккупантов удалось ликвидировать без поддержки авиации и артиллерии.

Читайте также: