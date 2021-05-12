Зоны карантина в стране: какие области в Украине остались "оранжевыми"

В Министерстве здравоохранения обнародовали новую и очередную версию карантинного зонирования (введенного из-за эпидемии COVID-19) в Украине.
Практически всю Украину перевели в "желтую" зону карантина, а в "оранжевой" зоне остались только два региона. Соответствующие данные обнародовали представители пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.
В "оранжевой" зоне остались только Николаевская и Черкасская области. В "желтую" перевели сразу шесть областей - Волынскую, Донецкую, Житомирскую, Кировоградскую, Луганскую и Тернопольскую.
Кроме того, в Украине только в Николаевской и Черкасской областях превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Все остальные регионы соответствуют всем другим показателям по COVID-19.
К слову, при этом Киев и еще восемь областей вполне соответствуют "зеленой" зоне по уровню эпидемической опасности.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В Украине реальное число жертв коронавируса составляет 138 507 человек, что в три раза больше официальной цифры. Такие данные опубликовал Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.
- 11 мая глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина преодолела третью волну коронавируса, но расслабляться еще рано. По его словам, не исключено наступление четвертой волны пандемии коронавируса. При этом к украинским границам подступает наиболее опасная разновидность COVID-19 - индийский штамм.
- Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.