Зоны карантина в стране: какие области в Украине остались "оранжевыми"

Какие области в Украине остались "оранжевыми" / УНИАН

Практически всю Украину перевели в "желтую" зону карантина, а в "оранжевой" зоне остались только два региона. Соответствующие данные обнародовали представители пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

В "оранжевой" зоне остались только Николаевская и Черкасская области. В "желтую" перевели сразу шесть областей - Волынскую, Донецкую, Житомирскую, Кировоградскую, Луганскую и Тернопольскую.

Кроме того, в Украине только в Николаевской и Черкасской областях превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Все остальные регионы соответствуют всем другим показателям по COVID-19.

К слову, при этом Киев и еще восемь областей вполне соответствуют "зеленой" зоне по уровню эпидемической опасности.

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Напомним, ранее сообщалось: