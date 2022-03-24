У ВСУ стало больше танков, чем до начала войны: в Forbes объяснили феномен

Захваченная в боях российская техника / Reuters

На сегодняшний день Вооруженные силы Украины располагают большим числом танков, чем до начала российского военного вторжения.

У украинской армии сейчас на 43 танка больше, чем в начале войны, говорится в материале Forbes.

Как подсчитали аналитики, с начала вторжения россиян в Украину армия российских оккупантов лишилась 530 танков, тогда как ВСУ потеряли 74 единицы.

При этом ВСУ все равно остались "в плюсе", так как захватили 117 танков врага.

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