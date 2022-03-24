УкрРус
  1. Главная
  3. Война

У ВСУ стало больше танков, чем до начала войны: в Forbes объяснили феномен

24 марта 2022, 23:57

Армия российских оккупантов лишилась 530 танков, тогда как ВСУ потеряли 74 единицы.

захваченная российская техника, военная техника РФ, захваченные российские танки, украинский военный, танки РФ
Захваченная в боях российская техника / Reuters

На сегодняшний день Вооруженные силы Украины располагают большим числом танков, чем до начала российского военного вторжения.

У украинской армии сейчас на 43 танка больше, чем в начале войны, говорится в материале Forbes.

Как подсчитали аналитики, с начала вторжения россиян в Украину армия российских оккупантов лишилась 530 танков, тогда как ВСУ потеряли 74 единицы.

При этом ВСУ все равно остались "в плюсе", так как захватили 117 танков врага.

Новость обновляется.

viber
Реклама
Популярное
Как поднять низкое давление: кардиолог дала простые советыКак поднять низкое давление: кардиолог дала простые советы Перевод часов на летнее время 2022 – когда переходим в УкраинеПеревод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине Сколько продлится война в Украине: астролог предсказала опасный период и дату восстановленияСколько продлится война в Украине: астролог предсказала опасный период и дату восстановления "Путина свергнут": российский режиссер Сокуров назвал сроки переворота в России"Путина свергнут": российский режиссер Сокуров назвал сроки переворота в России "Нападут в ближайшие дни": Беларусь готова вторгнуться в Украину"Нападут в ближайшие дни": Беларусь готова вторгнуться в Украину

Последние новости

00:04

"Уже не будем прежними": Надежда Мейхер рассказала, что будет с Украиной, когда закончится война

00:00

Враг попал в "огневой мешок": эксперт рассказал о преимуществе ВСУ в боях вокруг КиеваВидео

24 марта, четверг
23:57

У ВСУ стало больше танков, чем до начала войны: в Forbes объяснили феномен

23:40

"Не ели уже два дня, воды чуть-чуть осталось": жители Мариуполя умирают от голодаВидео

23:36

Уехали домой в гробах: под Херсоном пчелы нанесли сокрушительный удар по оккупантам

Реклама
23:25

"Грохнули кого-то из начальства": в ОП рассказали о новом ударе ВСУ в ЧернобаевкеВидео

23:15

Взрывы в Киевской области: КГГА просит закрыть окна и не выходить на улицуВидео

23:00

"Пусть застрелится": Данилко разнес Путина за войну в УкраинеВидео

22:58

Орки "горят в аду": ВСУ на Востоке за день уничтожили 130 оккупантовВидео

22:51

Столтенберг оценил возможность полноценной войны РФ и НАТО

22:18

Генерал назвал причину отсрочки введения в Украину войск Беларуси

22:18

Братский народ для РФ и ад на Земле: что нужно знать об ЭритрееВидео

21:41

Пропагандисты РФ убеждают оккупантов закончить войну к 9 мая - ГенштабВидео

21:31

Как закончится война России против Украины: в NYT назвали 4 варианта развития событий

21:28

В ООН обвинили РФ в гуманитарном кризисе в Украине и призвали прекратить войну

21:03

Пока отец поехал за едой: на Харьковщине российские оккупанты похитили детей

20:59

Угроза применения химоружия в Украине: Байден пригрозил РФ жесткой ответкойВидео

20:43

ВСУ перешли в контрнаступление: идет зачистка от оккупантов на Киевщине и ЗапорожьеВидео

20:38

"Мой родной Ирпень разрушен": Лобода очнулась и признала Россию агрессоромВидео

20:37

Война Украины и России – почему проигравшая сторона потеряет всемнение

Реклама
20:36

Российский ОМОН отказался ехать на войну в Украине и заявил о незаконности приказа

20:28

Гороскоп на апрель 2022 для Скорпионов: риск травмы, вынужденный переезд и крутой вираж судьбы

20:10

Приметы на 26 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:57

Перевозил 400 пехотинцев, танки и БТРы: Арестович рассказал детали об уничтоженном корабле РФ ОрскВидео

19:55

"Качественно отработал": на Харьковщине вертолет РФ уничтожил свои позицииВидео

19:48

В Украину "ворвется" настоящее лето

19:19

Save Ukraine – #StopWar: стало известно, кто выступит на международном благотворительном телемарафоне в поддержку Украины

19:17

Следующие майские украинцы проведут в Крыму: когда закончится война с Россиеймнение

19:13

В РФ опозорились странным видео с Шойгу на совещании у ПутинаВидео

19:12

"Сумно аж за край": почему София Ротару молчит о войне в Украине

19:11

Санкции в деле: дочь Лаврова "выдворили" из Лондона и отобрали элитное жильеВидео

18:57

От 13 до 100 тысяч: стало известно, сколько должны получать мобилизованные украинцы

18:34

Украинцам грозит до 12 лет тюрьмы за слив данных о перемещении ВСУВидео

18:31

И на земле, и в воздухе: ВСУ крепко держат свои позиции в Изюме

18:26

"Игры сатаны, большие разрушения и новый уровень развития": таролог рассказал, когда в Украине наступит мир

18:12

Будут ходить голым и босым: от российских спортсменов бегут спонсоры из-за поддержки войны в УкраинеВидео

18:10

РФ готовится напасть на Польшу и уже ищет повод для этого – посолВидео

18:01

Командиры двух побитых кораблей оккупантов в Бердянске оказались предателями украинской присяги

17:30

В переговорах между РФ и Украиной все решает Зеленский, а не Путин - ПодолякВидео

16:56

"Россию ждет ужасная судьба": известный астролог предсказала страшный итог ПутинаВидео

Реклама
16:53

Состоялся первый полноценный обмен военнопленными между Украиной и РФВидео

16:46

Скоро не будет с чем воевать: российская "оборонка" останавливается из-за нехватки деталейВидео

16:16

Ход войны в Украине решится в ближайшие 15 дней – БоррельВидео

16:02

Оплата газа в рублях, или Почему Путин обманывает сам себямнение

15:47

Оккупанты насильно вывезли из Мариуполя в РФ 15 тысяч человек - горсовет

15:30

Дом не выдержал и упал на подвал: под завалами в Изюме оказались десятки человек – видеоФотоВидео

15:29

Гороскоп на апрель 2022 года для Дев: риск травм, переезд и беременностьВидео

15:15

Оккупанты пытаются взять штурмом Славутич: есть угроза обстрела из артиллерии

14:54

Зеленский готов ко встрече с Путиным, но не собирается выполнять кремлевские ультиматумы

14:38

Когда закончится война: чего Украине не хватает для победымнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять