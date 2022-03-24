У ВСУ стало больше танков, чем до начала войны: в Forbes объяснили феномен

Армия российских оккупантов лишилась 530 танков, тогда как ВСУ потеряли 74 единицы.
На сегодняшний день Вооруженные силы Украины располагают большим числом танков, чем до начала российского военного вторжения.
У украинской армии сейчас на 43 танка больше, чем в начале войны, говорится в материале Forbes.
Как подсчитали аналитики, с начала вторжения россиян в Украину армия российских оккупантов лишилась 530 танков, тогда как ВСУ потеряли 74 единицы.
При этом ВСУ все равно остались "в плюсе", так как захватили 117 танков врага.
Новость обновляется.
Автор: Алексей Тесля