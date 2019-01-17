В Британии супруг королевы Елизаветы II перевернулся на автомобиле

Принц Филипп самостоятельно выбрался из перевернувшегося Range Rover / Reuters

Супруг британской королевы Елизаветы II, 97-летний принц Филипп 17 января попал в ДТП.

Как сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец, инцидент с участием еще одного автомобиля произошел вблизи Сандрингемский дворец на востоке Англии.

В пресс-службе королевской семьи сообщили, что принц Филипп был за рулем Range Rover и автомобиль перевернулся на бок после столкновения. Из перевернутого транспортного средства супруг королевы выбрался самостоятельно, ему помогли очевидцы аварии. Свидетели рассказывают, что после ДТП Филипп пребывал в состоянии шока.

/ Фото: ВВС

Отмечается, что герцог не пострадал, его отпустили домой после осмотра врачей. Травмы получили водитель и пассажир автомобиля, который также участвовал в столкновении.

Ранее сообщалось, что принц Филипп попал в больницу из-за разбушевавшейся инфекции.