Польше придется пойти на компромисс с "Газпромом" - The Financial Times

Эскизы газопровода Plastic Pipe / "Укрінформ"

Недавно ставший достоянием общественности проект Варшавы по строительству газопровода Baltic Pipe из Норвегии через Данию в Польшу, придется согласовывать с российской корпорацией "Газпромом".

Соответствующее сообщение опубликовало авторитетное экономическое издание The Financial Times. По информации журналистов, в акватории Балтийского моря Baltic Pipe непременно пересечется с газопроводом "Северный поток-2", против реализации которого борется официальная Варшава.

"Читайте также"Украину бросают на растерзание": в Польше дали оценку Северному потоку-2Пересечение с "Северным потоком-2 очень важно". Gaz-System надо будет заключить соглашение с "Газпромом" по этому вопросу. Это технический вопрос, но я могу представить себе ситуацию, в которой "Газпром" мог бы отсрочить его или сделать весь этот процесс более длительным", − высказался аналитик по энергетике варшавского консультанта Polityka Insight Роберт Томашевский

К слову, в ноябре 2018-го операторы по транспортировке газа Польши и Дании Gaz-System и Energinet договорились о совместном строительстве газопровода Baltic Pipе, по которому планируется доставлять скандинавский газ.

Напомним, ранее СМИ узнали об очередной попытке США сорвать строительство "Северный поток-2". До этого польский премьер рассказал о том, почему нельзя остановить строительство данного "газпромовского" проекта.