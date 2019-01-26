Польский премьер рассказал о том, почему нельзя остановить строительство "Северного потока-2"

Матеуш Моравецкий / Reuters

Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что невозможно чинить препятствия строительству газопровода "Северный поток -2".

"Давайте будем честными: две могущественные страны, одна из которых является мировой державой, — Россия, а другая — Германия — четвертая экономика в мире — решили построить газопровод. Это два могущественных государства и, так сказать, им нелегко что-либо запретить", — заявил чиновник в интервью порталу Interia.

При этом Моравецкий полагает, что, по мнению официальной Варшавии, строительство газопровода прямо противоречит общеевропейским правилам, а также гарантиям безопасности "для этой части мира, Польши, Украины".

Напомним, ранее эксперт рассказал, почему "Турецкий поток" гораздо опаснее "Северного потока-2" для Украины. Кроме того, позднее экс-министр спрогнозировал судьбу этого "газпромовского" проекта.