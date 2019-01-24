Politico: Трамп всеми способами препятствует Северному потоку-2

Дональд Трамп / Радио Свобода

Администрация Дональда Трампа пытается задушить российский проект "Северный поток-2", через который Москва сможет поставлять газ напрямую в Германию в обход Украины.

В связи с этим, Белый дом обдумывает различные пути, которые бы дали толчок энергетической индустрии США, пишет Politico. Среди возможных вариантов – ослабление полномочий штатов по блокировке энергетических проектов и упрощение процесса построения новых трубопроводов для оживления транспортировки нефти и газа.

В последние недели Трамп усилил свою риторику о энергоносителях, подчеркивая, что низкие цены на нефть и горючее якобы доказывают его независимость от Владимира Путина.

Издание добавляет, что ряд распоряжений вряд ли развеют все подозрения, которые появились из-за чрезмерной лояльности американского президента к России.

Эксперты также сомневаются, что США смогут разорвать хватку России на горле международного энергетического рынка.

"За последние годы США стали одним из мировых лидеров на рынках. Но российская добыча тоже достигла рекордных объемов. По уровню экспорта Россия теперь уступает лишь Саудовской Аравии. Кроме того, Москва до сих пор доминирует на газовом рынке Европы, которая получает треть нужного голубого топлива от Газпрома, - идет речь в публикации.

Ранее сообщалось, что Газпром построил более 20 процентов морского газопровода Северный поток-2.