"Украину бросают на растерзание": в Польше дали оценку Северному потоку-2

Северный поток несет опасность для Украины, заявил глава Сейма

Строительство Северного потока-2 является ударом по центральной Европе и балканским странам.

Такое мнение высказал председатель польского Сейма Марек Кухцинский во время XII форума "Европа-Украина"

"Строительство Северного потока-2, а позже и Северного потока-3, означает согласие на то, чтобы Украина стала несамостоятельной; что ее бросили на растерзание. Россия в этом контексте является самой большой опасностью и угрозой", - цитирует Кухцинского Польское радио.

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Политик заявил, что страны Евросоюза демонстрируют лицемерие в вопросе энергетической безопасности, с одной стороны декларируя поддержку Украине, а с другой лобируя строительство трубопроводов в обход Украины.

Как сообщалось ранее президент Австрии в резкой форме раскритиковал политику США и противодействие Северному потоку-2.